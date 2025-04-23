理想L6智能焕新版上市：24.98万元起 全部标配激光雷达

站长之家（ChinaZ.com）4月23日 消息:今日，上海车展盛大开幕，众多汽车品牌携旗下最新车型齐聚一堂，为车迷和消费者带来一场汽车科技与设计的视觉盛宴。在这场备受行业内外关注的汽车盛会上，理想汽车正式推出了L6智能焕新版车型，引发了现场观众和媒体的广泛关注。

理想L6智能焕新版此次共推出两个版本，售价分别为24.98万元和27.98万元。为回馈广大消费者的支持与期待，理想汽车还为预定用户准备了丰厚的限时福利，即预定1000元可抵3000元购车款，这一举措无疑为消费者提供了更多的购车实惠。

在外观设计上，理想L6智能焕新版新增了天青色珍珠车漆，这一独特的车漆颜色不仅为车辆增添了更多的时尚元素，也为消费者提供了更加个性化的选择空间。焕然一新的外观造型，让理想L6智能焕新版在众多车型中脱颖而出，成为车展现场的一道亮丽风景线。

除了外观上的升级，理想L6智能焕新版在辅助驾驶配置方面也实现了显著提升。新车全系标配激光雷达，这一高科技配置能够更精准地感知车辆周围环境，为行车安全提供有力保障。激光雷达的加入，使得理想L6智能焕新版在自动驾驶、智能避障等方面具备了更强的实力，让驾驶变得更加轻松、安全。

在芯片配置方面，理想L6智能焕新版的Pro和Max版分别搭载了不同性能的芯片，以满足不同用户对于车辆性能和功能的需求。这一差异化的芯片配置策略，使得车辆在处理速度、智能交互以及软件运行等方面各有千秋，用户可以根据自身需求和预算选择最适合自己的版本。

值得一提的是，理想L6智能焕新版还对理想同学进行了全面升级。虽然具体升级内容尚未公布，但可以预见的是，升级后的理想同学将为用户带来更加智能、便捷的交互体验。无论是语音控制、导航查询还是娱乐功能，理想同学都将以更加人性化的方式与用户进行互动，让驾驶过程变得更加有趣、愉悦。

目前，理想L6智能焕新版已正式开启预订，并将于5月8日开启大定。

（举报）