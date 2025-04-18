理想辟谣泼水节汽车被语音开门：是副驾自己开的门

站长之家（ChinaZ.com）4月18日 消息:近日，一段云南泼水节现场理想SUV被泼成泡水车的视频在网络上迅速传播，引发广泛关注。视频中，一辆理想汽车出现在热闹的泼水节活动现场，车内副驾乘客手持水枪，试图以此抵御外界泼水攻击。然而，令人意想不到的是，一名女士迅速靠近车窗，通过喊话“理想同学，打开车门”这一方式，意外触发车辆解锁机制，车门随即被打开。

随着车门开启，现场游客纷纷涌向车辆，向车内驾乘人员展开猛烈泼水，致使车辆迅速被水淹没，最终不得不送至理想售后进行维修。事件曝光后，不少网友对理想汽车的“理想同学”语音助手功能提出质疑，认为该功能可能被车外人员利用，从而带来安全隐患。

针对这一争议，理想汽车副总裁刘杰作出回应。他指出，通过查看网络上流传的完整视频，可以明确看到是副驾驶位的乘客手动操作打开了车门，而非“理想同学”语音助手所致。为进一步证实这一说法，理想汽车还特别邀请产品经理进行了现场实测。实测过程中，产品经理在车外多次尝试通过语音指令“理想同学，解锁”来开启车门，但车辆均未作出任何响应。随后，她进入车内并发出“理想同学，打开车门”的语音指令，同样未能成功执行。

理想汽车方面强调，其车辆系统设计严格遵循安全规范，不支持通过车机语音指令解锁车辆，更不支持在车外通过语音唤醒方式打开车门。此次事件纯属乘客个人操作失误所致，与车辆语音助手功能无关。

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