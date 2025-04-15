一加13将于4月24日发布：小巧机身、性能、持久续航

站长之家（ChinaZ.com）4月15日 消息:一加手机今日宣布，将于4月24日14:30正式发布旗下首款小屏性能旗舰机型——一加13T。一加中国区总裁李杰在预热中透露，这款新机将集“小巧机身、极致性能、持久续航”于一体，专为追求单手操作便捷性与旗舰级体验的用户打造，填补市场空白。

李杰指出，当前小屏手机用户普遍面临两难困境:既渴望紧凑机身带来的握持手感，又希望性能与续航不妥协。而市面上缺乏同时满足这两大需求的产品，一加13T因此应运而生。他强调，这款“新小屏”机型将重新定义小屏旗舰标准，实现手感、性能与续航的全面突破。

设计上，一加13T以“小而美”为核心，采用6.3英寸1.5K直屏，机身重量仅185克，并通过50:50黄金配重设计消除头重脚轻感，打造“史上手感最出色的小屏手机”。性能方面，该机搭载高通骁龙8至尊版处理器，配备风驰游戏内核与独家散热技术，确保满血性能释放。续航则成为其另一大亮点，内置6000mAh冰川电池，成为同品类中罕见的“性能续航双料王者”。

此外，一加13T还将首发搭载全新ColorOS15系统，进一步优化交互体验与能效管理。李杰表示，这款机型不仅满足小屏用户对便携性的需求，更通过顶级硬件配置打破“小屏即妥协”的行业惯例，成为“小屏大魔王”。

据官方信息，一加13T将于4月24日正式亮相，届时将揭晓更多细节。此次发布标志着一加在高端市场进一步细分化布局，以差异化策略抢占小屏旗舰赛道。

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