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vivo X200 Ultra首发蔡司三大定焦大师镜头

2025-04-14 15:04 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:今天下午，vivo成功举办了vivo X系列蓝图影像技术沟通会，会上正式宣布了vivo X200Ultra将首发搭载蔡司三大定焦大师镜头。

据了解，vivo X200Ultra所搭载的三大定焦大师镜头分别为14mm鹰眼超广角、35mm超大底人文之眼以及85mm蔡司APO超级长焦。vivo方面表示，这三颗镜头在各自领域内都是移动影像的新标杆，将全方位满足用户在人文、人像、风光和视频等方面的创作需求。

值得一提的是，与以往一些只增强主摄和长焦的Ultra机型不同，vivo X200Ultra此次同时升级了超广角、主摄和潜望长焦。其中，超广角镜头采用了索尼LYT818传感器，拥有1/1.28英寸超大底和f/2.0光圈，并支持CIPA5.0级2OIS大角度光学防抖。此外，该机型还搭载了全新的第三代vivo VCS仿生光谱技术，这一技术通过对Color Filter（滤光片）的改进，让图像传感器从前端接收的原始图像信息更加接近人眼所见，从而进一步推动了全链路影像技术矩阵的创新，并为用户带来了更加真实的影像体验。

在沟通会上，vivo还展示了vivo X200Ultra的实拍样张。从样张中可以看出，该机型超广角拍摄的画面不仅更加清晰，细节也更加丰富，同时在色彩表现上也明显优于竞品iPhone16Pro Max。可以说，vivo X200Ultra的超广角影像实力已经达到了行业领先水平。

此次vivo X200Ultra在影像方面的升级无疑为用户带来了更加出色的拍摄体验。未来，随着技术的不断进步和创新，相信vivo将继续为用户带来更多惊喜和突破。

vivo X200 Ultra首发蔡司三大定焦大师镜头：画质表现完胜iPhone 16 Pro Max

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