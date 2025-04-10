马斯克游戏直播太菜被骂下播：玩《流放之路2》打不过低级boss

站长之家（ChinaZ.com）4月10日 消息:上周，科技界风云人物埃隆·马斯克在其私人飞机上开启了一场别开生面的直播，内容是畅玩热门游戏《流放之路2》，意图向观众展现其作为“硬核玩家”的实力。然而，这场直播并未如预期般顺利，反而意外演变成了一场“翻车”现场。

直播过程中，马斯克所操控的游侠角色在挑战游戏第一章的BOSS吞噬兽时屡屡受挫，多次尝试均未能成功击败对手。更令人啼笑皆非的是，在随后的教程BOSS浮肿米勒面前，这位科技大亨再次遭遇滑铁卢，游戏角色接连败北。

这一幕幕“惨状”自然逃不过直播间观众的敏锐目光，弹幕区瞬间被各种调侃与嘲讽填满。有观众戏称马斯克的游戏水平“实在不敢恭维”，更有甚者直言“看来你在现实生活中也缺少真正的朋友，小心孤独终老哦”。面对铺天盖地的负面评论，有观众建议马斯克开启“勿扰模式”以屏蔽外界干扰，但他并未采纳这一建议，最终以网络故障为由匆匆结束了这场尴尬的直播。

事实上，这并非马斯克首次因游戏话题登上热搜。今年早些时候，他曾在社交媒体上炫耀自己因在《流放之路2》中操作过于频繁，点击次数过多而被系统暂时封禁的经历，试图以此证明自己的游戏技术。然而，此次直播中的表现却与之前的吹嘘大相径庭，不仅未能展现其高超技艺，反而暴露了游戏操作上的诸多不足。

（举报）