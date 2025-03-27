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理想开源汽车操作系统“理想星环OS”

2025-03-27 14:07 · 稿源：站长之家

在今日正式开幕的2025中关村论坛年会上，理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李想发表了重要演讲。在演讲中，他宣布了一个振奋人心的消息:理想汽车自研的汽车操作系统“理想星环OS”将全面开源。

李想表示，在过去，理想汽车与众多车企一样，选择了AUTOSAR的商业闭源操作系统。然而，随着技术的不断发展和行业需求的不断变化，理想汽车决定自主研发汽车操作系统，以更好地满足市场需求和提升产品性能。

理想星环OS在多个方面实现了显著的优势。在芯片适配性方面，它支持市面上各种主流的车规芯片架构，特别是国产芯片，解决了长期以来的芯片选择受限问题。同时，理想星环OS还大幅缩短了芯片适配的开发周期，从原来的3-6个月缩短到4周以内。

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此外，理想星环OS实现了车端全链路融合，响应速度提升了1倍，响应稳定性提高了5倍。这一改进在高速AEB上表现尤为突出，时速120公里下的刹停距离可以减少7米。在信息安全方面，理想星环OS构建了端到端的安全能力，有效保障了用户关键数据的安全。

李想透露，理想星环OS的自研工作于2021年启动，团队从零开始，克服了重重困难，累计投入研发费用超过10亿元，研发团队超过200人。这一自研成果不仅提升了理想汽车的产品性能，还大大降低了相关成本，最终将惠及用户。

李想强调，开源理想星环OS是希望帮助整个汽车行业减少重复投入，并为行业走向高阶智能化提供可能。这一开源举措预计每年可以帮助任何一个汽车品牌节省千万甚至上亿的成本，同时让汽车操作系统的性能和安全性达到一个全新的高度。

他进一步指出，特斯拉的开源推动了全球汽车产业的电动化，而DeepSeek的开源则带动了中国AI产业迈上新台阶。同样地，汽车操作系统作为汽车行业智能化下半场的大脑中枢，理想星环操作系统的开源势必也能推动中国乃至全球汽车产业的智能化进程。

最后，李想表示，他们希望多年以后回头再看，在中国汽车工业的历史上，能够铭记今天这一重要时刻，铭记理想汽车为行业智能化发展所做出的贡献。

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