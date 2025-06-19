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理想i8已到最后筹备阶段 将于7月下旬发布

2025-06-19 15:22 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月19日 消息:理想汽车CEO李想通过微博宣布，旗下全新纯电SUV车型理想i8将于7月下旬正式亮相，目前内部筹备工作已进入最后阶段。据官方透露，这款新车瞄准大空间六座家庭用户市场，在设计、性能及续航方面均实现显著升级。

李想：i8 已到最后筹备阶段 7 月下旬发布

理想i8采用全新设计语言，整体造型兼具高级感与科技感，被视为下一代纯电SUV的设计风向标。新车取消传统双A柱结构，配备大角度倾斜前风挡玻璃、全新半封闭式轮圈及隐藏式车门把手，风阻系数进一步降低。车身侧面采用平开门设计，搭配21英寸大尺寸轮毂与宽体轮眉、翼子板造型，强化力量感与视觉张力。车顶线条从车头流畅延伸至D柱，营造出优雅的悬浮式效果，同时配备空气悬架系统，可根据路况调节离地间隙，兼顾城市通勤与轻度越野需求。

尺寸方面，理想i8长宽高分别为5085mm、1960mm、1740mm，轴距达3050mm，确保三排座椅的宽敞空间。车尾采用全包式结构与贯穿式尾灯设计，夜间点亮后辨识度极高，横向视觉效果显著拉宽。

动力性能上，新车全系标配双电机智能四驱系统，首次搭载自研碳化硅驱动电机，前后电机最大功率分别为150千瓦和250千瓦，综合功率达400千瓦，零百加速进入4秒级。续航方面，理想i8提供90.052kWh和97.842kWh两种容量5C三元锂电池组，CLTC工况下续航里程分别为670km和720km，并支持超快充技术，充电10分钟可补充400km续航。

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