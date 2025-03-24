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周云杰账号一次性放212集《海尔兄弟》：邀网友共创续集

2025-03-24 13:46 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月24日 消息:今日，海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰在其个人微博上发布了一条引人注目的消息，他诚邀广大网友共同参与《海尔兄弟》续集的创作。周云杰在文中表示，续集将继续延续科普冒险的题材风格，并希望网友们能够积极提出意见和建议，共同打造出一部符合大家期待的作品。

对于续集的形式，周云杰也表现出了极大的开放性和包容性。他询问网友们更倾向于观看动画片、短剧还是电影，并征求大家对于主题歌风格的喜好。这一举动迅速引发了网友们的热烈讨论和留言。

值得一提的是，周云杰在回复网友留言时，还特意提到了《海尔兄弟》高清重制版已经在爱奇艺、优酷、腾讯视频、B站等平台同步上线。他鼓励网友们在线观看，一起找回童年的美好回忆。

周云杰邀网友共创《海尔兄弟》续集 其粉丝已破 100 万

自周云杰近日在多个社交平台“官宣出道”以来，他的个人账号迅速积累了大量粉丝。截止目前，其抖音账号粉丝数已突破105.8万，仅发布的3条短视频就收获了超过148.2万的点赞量。这一涨粉速度让人惊叹，也让周云杰有望成为继小米雷军之后的又一位网红总裁。

此次周云杰邀请网友共创《海尔兄弟》续集，不仅展现了海尔集团对于用户需求的关注和尊重，也体现了其在品牌年轻化、数字化方面的积极探索和尝试。我们期待在网友们的共同参与下，《海尔兄弟》续集能够带给我们更多的惊喜和感动。

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