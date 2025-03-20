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雷军展示“6楼扔西瓜毫发无损”：SU7Ultra防弹涂层立大功

2025-03-20 08:14 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月20日 消息:近日，小米公司创始人雷军分享了一段引人关注的视频。在视频中，雷军在小米汽车工厂的6楼天台，将一个看似普通的西瓜扔下，结果这个西瓜在摔到地面后竟然完好无损。这一奇特的现象引起了众多网友的好奇和讨论。

原来，这个西瓜之所以能够在高空坠落后保持完整，是因为其表面涂抹了一层特殊的“防弹涂层”。据雷军介绍，这种涂层具有防穿刺、防撕裂以及耐磨的特性，防护效果堪比坦克装甲。雷军还特别强调，这段视频的拍摄地点是厂区内部道路，在拍摄前已经让同事帮忙清空了道路，确保安全。

雷军 6 层楼顶扔下西瓜 摔在地上竟完好无损

据了解，小米最新推出的SU7Ultra手机电池包底部就采用了这种“防弹涂层”。这种涂层可以有效地防止在托底等事故中，因异物冲击、剐蹭造成的电芯损伤。与传统PVC涂层相比，“防弹涂层”在耐撕裂性能上提升了10倍，耐穿刺性能提升了13倍，耐刮擦性能也提升了10倍，同时附着力（耐腐蚀）也提升了10倍。

基于“防弹涂层”的强大性能，小米SU7Ultra还成功通过了中汽中心动力电池（赛道级）极端场景串行测试，并获得了《新能源汽车底部刮底防护认证》。这一认证不仅证明了小米SU7Ultra在电池防护方面的卓越表现，也展示了小米在技术创新和品质保障方面的实力。

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