啄木鸟已核实确认8655个争议订单 小病大修申诉口明日上线

站长之家（ChinaZ.com）3月18日 消息:针对今年央视315晚会曝光的啄木鸟家庭维修平台存在的“小病大修、无病乱修”等维修乱象，啄木鸟公司已在官方微博上发布致歉声明，并承诺将每天发布一条整改声明，每天公开一项整改进展，直至所有问题得到彻底解决。

据啄木鸟官方发布的整改进度公示，平台在价格争议订单处理方面已取得显著进展。截至3月17日18:00，已完成审核并核实确认8655个争议订单，针对其中的不合理收费，已完成退款、费用优化及补偿。同时，平台已启动争议订单判断流程优化工作，预计3月18日完成，7个工作日内上线。

在价格透明化整改方面，平台已完成88个产品、6758个服务项的价格整理，并于3月18日同步公示至官方微信、支付宝小程序及APP。此外，平台还计划在3月27日前完成“DeepseekAI帮忙问价”功能开发，用户可通过AI预估维修价格，并获取小故障自检与DIY维修指导，以减少现场报价带来的不确定性。

在技能培训整改方面，平台已调整培训及考核机制，培训期延长至15-45天，考核通过后方可接单。同时，平台还优化了工程师上门检修流程，确保用户维修全程可控，包括故障现象确认、维修方式标准化、配件更换规范化以及费用明细透明化等措施。

此外，平台还开发了“小病大修”违规行为申诉入口，将于3月18日0点正式上线。用户举报并核实属实可获得1000元/次的奖励。

啄木鸟家庭维修平台表示，所有整改进展将持续推进，确保执行落地，以更好地服务广大用户。

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