董明珠健康家北京首店开业 董明珠预计开1万家董明珠健康家

站长之家(ChinaZ.com) 3月13日 消息:今日，格力电器旗下的创新品牌“董明珠健康家”在北京迎来了其首家门店的正式开业。这家门店的外观设计独特，玻璃幕墙上大幅展示了格力电器董事长兼总裁董明珠的肖像海报，同时，格力的logo及英文标识“GREE”也醒目地出现在门头正上方。

开业现场气氛热烈，门店周围聚集了大量前来直播打卡的博主和周边居民，他们纷纷驻足围观，期待一睹董明珠的风采。随着开业时间的临近，董明珠亲自莅临现场，她身着一袭白色风衣，下车后便边走边向众人亲切地打招呼致意，脸上洋溢着喜悦的笑容，高兴地对着围观的人群喊道:“开业了!”随后，在众人的簇拥下，董明珠稳健地走进了门店。

据悉，本次“董明珠健康家”北京首店开业，格力电器旨在向外界全面展示其线下门店从“店”到“家”的升级理念，以及公司如何紧密围绕消费者需求，不断推进零售终端的革新与升级。在开业现场，董明珠还将通过现场直播的方式，亲自为观众揭秘“健康家”将如何为每位消费者带来全新的健康生活理念。

此外，格力电器还透露了今年的发展规划。公司计划在全国范围内建成3000家“董明珠健康家”门店，其中第一批次的500家门店将于3月陆续推出，后续的2500家门店也将逐月推出。这一宏伟目标的设定，充分体现了格力电器对于健康家电市场的坚定信心和决心。

随着“董明珠健康家”北京首店的盛大开业，格力电器再次展现了其在健康家电领域的领先地位和创新实力。未来，随着更多门店的陆续推出，格力电器将继续引领健康家电市场的发展潮流，为消费者带来更多高品质的健康生活体验。

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