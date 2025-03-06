鸿蒙智行新款问界M9开售：预售价47.8万起

站长之家(ChinaZ.com) 3月6日 消息:近日，鸿蒙智行旗下的问界旗舰SUV车型——新款M9已正式开售，预售价格为47.8万元起。为了回馈消费者的热情支持，即刻下定购买新M9的消费者可享受5000元抵扣10000元尾款的专属权益。

新款M9在整体样式上延续了家族化的设计风格，车身尺寸为长5230毫米、宽1999毫米、高1800毫米，轴距达到3110毫米，定位为大型SUV，提供五座和六座两种布局选择，满足不同消费者的需求。

此次新M9还特别推出了金瑞红全新配色，灵感来源于金瓦红墙的文化底蕴，彰显出奢华与雅致的气质。新车还配备了21英寸或22英寸轮辋、电动侧踏板、牵引装置和车顶行李架等实用配置，尤其是牵引装置的加入，解决了部分用户的使用痛点。

智能驾驶方面，新款M9搭载了华为自研的192线激光雷达，以及尊界S800同款三固态激光雷达，硬件规格达到L3级自动驾驶需求，主动安全能力得到进一步提升。车顶配备的激光雷达和前翼子板处的侧视摄像头，共同构成了强大的智能驾驶系统。

在动力方面，新款M9增程版换装了赛力斯研发的最新一代HG15T1.5T发动机，最大功率提升至118千瓦，相比现款的112千瓦有了显著提升。这一改进不仅提升了发电效率，还能有效降低能耗。

值得一提的是，随着新款M9的开售，官方也为现款车主提供了贴心的服务。问界M9现款车型车主可以选择原厂硬件升级方案，同时现款车型也将持续进行OTA软件升级，确保车辆常用常新，为车主带来更加便捷、智能的驾驶体验。

新款鸿蒙智行问界M9的正式开售，标志着鸿蒙智行在高端SUV市场迈出了坚实的一步。未来，鸿蒙智行将继续致力于为消费者提供更加智能、舒适、安全的出行解决方案。

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