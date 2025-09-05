新款问界M7开启预售：预售价28.8万元起

站长之家（ChinaZ.com）9月5日 消息:全新一代问界M7正式开启预售，新车推出Pro、Max和Ultra三大版本，增程版售价区间为28.88万元至34.8万元，纯电版售价则为32.8万元至36.98万元。相较于问界M9和M8，全新M7以更亲民的定位和价格，瞄准了更广泛的年轻家庭消费群体，在设计风格和色彩搭配上也更加注重时尚感。

全新问界M7提供多达六种车漆选择，包括海岛蓝、暖云白、牧野青、珊瑚红、星际蓝和鎏金黑，这些灵感源自“24小时色彩”的配色方案，为消费者带来更多个性化选择。车身尺寸方面，新车长宽高分别为5080mm、1999mm和1780mm，轴距达到3030mm，相比现款车型增加了210mm，提供五座和六座两种座椅布局，满足不同家庭需求。

新车延续了传统SUV的方正造型，同时配备了与M8同款的半隐藏式门把手，集成电子和机械解锁方式，提升了安全冗余，确保在极端碰撞情况下的安全性。内饰方面，全新问界M7进行了全面升级，中控屏尺寸从15.6英寸增大至16.1英寸，分辨率提升至3K级别;新增主驾零重力座椅，支持方向盘电动调节，带来一键躺平的舒适体验;后排配备吸顶娱乐屏，并搭载车载冷暖箱，进一步提升了驾乘便利性。

在智能驾驶方面，全新问界M7全系标配华为乾崑ADS4智能辅助驾驶系统，其中Pro版车型还将行业首发舱内激光视觉技术，有望实现城区NCA（导航辅助驾驶）功能。动力系统上，增程版车型搭载一台1.5T发动机作为增程器，最大功率为115千瓦，后驱版车型最大功率为227kW，四驱版车型最大功率为392kW(前165kW、后227kW)，全系配备宁德时代提供的电池。纯电版车型则基于800V架构打造，同样提供后驱和四驱版本，后驱版驱动电机最大功率为227kW，四驱版为160kW+227kW，标配宁德时代三元锂电池，并支持超快充技术。

