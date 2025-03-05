小米15 Ultra保外物料维修价格出炉：换主板3540元

站长之家(ChinaZ.com) 3月5日 消息:小米新一代影像旗舰手机小米15Ultra已在各大平台正式发售，起售价为6499元。与此同时，小米官方也公布了该机型的备件保外维修价格，为用户提供维修参考。

据了解，小米15Ultra的备件保外维修项目均包含40元的人工费用。具体而言，屏幕维修价格为1350元;主板维修价格根据存储规格和版本有所不同，起价为2940元，其中16GB+1T版本为3440元，而16GB+1T双卫星版则高达3540元。此外，电池维修价格为179元，电池盖为270元。

在摄像头方面，小米15Ultra的超广角镜头维修价格为530元，广角镜头为930元，长焦镜头为210元，前置摄像头则为60元。

作为小米的影像旗舰，小米15Ultra搭载了徕卡光学的最强镜头组合，包括5000万像素的徕卡1英寸主摄、5000万像素的徕卡超广角镜头、5000万像素的徕卡长焦镜头以及一颗拥有2亿像素的徕卡超长焦镜头。该机被誉为“口袋里的大三元”，支持四摄八焦段无断档接力，以及28倍无损变焦。

在硬件配置上，小米15Ultra采用了6.73英寸的全等深微曲面LTPO屏幕，搭载了骁龙8至尊版处理器，内置6000mAh的金沙江电池，并支持90W有线快充和80W无线闪充。此外，该机型还支持天通卫星通信和小米星辰通信技术。

此次备件保外维修价格的公布，将为用户提供更加透明的维修服务信息，帮助用户更好地了解维修成本。

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