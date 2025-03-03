理想汽车纯电SUV i8将于7月发布

站长之家（ChinaZ.com）3月3日 消息:近日，理想汽车正式对外宣布，其品牌旗下的首款纯电SUV车型——i8，将于今年7月正式面世。

为了提前让公众感受i8的魅力，理想汽车还同步发布了该车型的首支高清宣传视频。视频中，i8的车头部分延续了MEGA平台的封闭式造型，同时巧妙地融入了L系列的立体引擎盖筋线和分体式大灯设计，呈现出独特的视觉效果。车尾则采用了与L9相似的贯穿式LED尾灯和双层扰流板设计，进一步提升了整车的运动感和科技感。

在车身造型上，i8打破了传统SUV的固有印象，整车设计更为低矮，车顶呈现出明显的溜背造型。这一设计不仅赋予了i8更为动感的外观，更是出于纯电车对风阻的极致追求，旨在通过减少能耗来提升续航里程。

内饰方面，从理想汽车放大的官图中可以清晰看到，i8延续了理想汽车家族的经典设计元素，配备了双联屏、AR-HUD抬头显示以及方向盘上的小尺寸仪表屏，为驾驶者提供了丰富的行车信息和便捷的操控体验。同时，i8的座椅也进行了大幅改进，版型更为宽大，预计还将采用高品质的Nappa真皮材质，进一步提升乘坐舒适度。

在动力方面，i8将搭载理想汽车自研的电控和电机系统，有望在能耗方面表现出色。此外，i8还将标配5C超快充电池，配合理想自家的5C超充桩，为消费者带来业界领先的补能体验。

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