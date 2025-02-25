小米15 Ultra搭载徕卡超纯光学系统 1英寸“夜神”主摄+2亿像素长焦

站长之家（ChinaZ.com）2月25日 消息:小米公司今日宣布，备受瞩目的小米15Ultra将于2月27日19:00正式发布。随着发布会日益临近，小米官方进入了紧张的预热阶段，并在预热第二天揭晓了消费者最为关心的影像配置信息。

此次小米15Ultra以“夜神”为代号，搭载了全新升级的徕卡超纯光学系统，标志着小米在影像技术上的又一次重大突破。据官方介绍，小米15Ultra不仅配备了1英寸的主摄像头，更首次引入了徕卡2亿超级长焦镜头，这一组合使得画质纯净度与进光量得到了显著提升，堪称历代Ultra中的佼佼者。

在长焦镜头方面，小米15Ultra采用了三星ISOCELL HP9传感器，拥有1/1.4英寸的大底，并配备了4x4像素合并技术。这一创新技术使得即便在暗光环境下，用户也能拍摄出清晰可见的远景画面，极大地提升了拍摄体验。

小米创始人雷军在此前的直播中也透露了对小米15Ultra影像系统的信心，特别是夜景拍摄能力上的显著提升。官方晒出的实拍样张显示，小米15Ultra的潜望长焦在低亮度条件下依然能够呈现出丰富的细节，无论是空中的雨水还是车身上的水滴都清晰可见，高光部分的表现也十分出色，几乎可以媲美主摄效果。

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