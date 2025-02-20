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1、腾讯深度思考模型「混元T1」面向所有用户开放

腾讯正式宣布其深度思考模型「混元T1」现已全面向所有用户开放，用户可通过腾讯元宝平台体验该模型。此前在灰度测试阶段，混元T1获得了用户的积极反馈。该模型具备理解多重维度和潜在逻辑关系的能力，适合处理复杂任务。同时，用户还可以体验其他AI模型，如DeepSeek-R1满血版和腾讯混元Turbo。

【AiBase提要:】 🆕 混元T1现已全面开放，所有用户可无限量使用，满足多样化需求。 🤖 用户可在腾讯元宝平台上体验多种AI模型，包括DeepSeek-R1和腾讯混元Turbo。 🌐 此次开放进一步丰富了腾讯元宝平台的AI模型生态，推动AI技术的普惠化。

2、xAI称已面向所有用户免费提供 Grok3直到他们服务器崩溃

xAI于2月20日宣布推出其最新AI模型Grok3，并声称其为世界上最聪明的AI。Grok3现已免费向公众开放试用，直到服务器崩溃。该模型引入了DeepSearch和Think两个新功能，分别增强了信息综合和推理能力。xAI强调Grok3在推理、数学和编程等任务中表现优异，并将在不久后通过API向开发者提供标准版和推理版。

【AiBase提要:】 🚀: Grok3被称为世界最聪明的AI，现已免费向公众开放试用。 🔍新功能DeepSearch能够快速综合信息，提升推理能力。 💻xAI将通过API发布Grok3的标准版和推理版，支持开发者使用。

3、AI大语言模型幻觉排行榜:Gemini2.0Flash幻觉最低

近日，Vectara发布的“幻觉排行榜”报告揭示了不同大型语言模型在文档摘要中的表现，特别是幻觉率和事实一致性。谷歌的Gemini2.0系列表现突出，尤其是Gemini-2.0-Flash-001以0.7%的低幻觉率位居榜首，显示出其在信息处理上的高效性。尽管一些模型的幻觉率有所上升，但大部分仍保持在较低水平，且应答率接近100%，表明它们在理解和回应问题时表现出色。

【AiBase提要:】 🌟 最新幻觉排行榜评估了不同大型语言模型在文档摘要中的表现。 🔍 谷歌Gemini系列模型表现突出，幻觉率低至0.7%。 📊 模型的应答率接近100%，显示出其在信息处理上的高效性。 详情链接:https://github.com/vectara/hallucination-leaderboard

4、昆仑万维旗下Opera接入DeepSeek R1模型 支持本地个性化部署

2月17日，昆仑万维旗下的Opera团队在Opera Developer中接入了DeepSeek R1系列模型，标志着Opera在AI技术应用方面的进一步拓展。用户可通过简单步骤在本地运行该模型，提升浏览器的AI能力。此次更新不仅为用户提供了更强大的本地AI功能，也展示了昆仑万维在AI技术领域的持续创新和应用能力。

【AiBase提要:】 🆕 Opera Developer接入DeepSeek R1模型，实现本地个性化部署，提升AI功能。 🌐 Opera率先在Web浏览器中引入本地大语言模型，支持超过50种LLM访问。 ⚙️ 用户可根据设备能力选择合适的DeepSeek R1模型，享受个性化AI体验。

5、谷歌发布全新视觉语言模型 PaliGemma2Mix 集成多种功能助力开发者

谷歌最近推出了PaliGemma2Mix，这是一款全新的视觉-语言模型，结合了图像处理和自然语言处理的能力，能够理解视觉信息与文本输入，并生成相应的输出。该模型支持多种视觉-语言任务，如图像描述、OCR、图像问答等，适用于多种应用场景。

【AiBase提要:】 🖼️ PaliGemma2Mix集成图像描述、OCR、图像问答等多种任务，提升多任务处理能力。 🔍 开发者可选择3B、10B和28B三种参数规模，适应不同计算资源与需求。 📥 模型的混合权重可在Kaggle和Hugging Face下载，方便开发者进行实验与开发。 详情链接:https://arxiv.org/abs/2412.03555

6、iPhone16e配备8GB内存 苹果智能四月将增加中文支持

苹果公司今日正式发布了新款手机iPhone16e，搭载8GB内存，符合市场预期并满足Apple Intelligence功能的要求。iPhone16e将于2月21日开始预购，2月28日正式发售，国行售价4499元起，旨在让更多消费者体验苹果的最新科技。此外，苹果计划在4月初推出新的Apple Intelligence功能及多种语言支持，包括简体中文。

【AiBase提要:】 📅 iPhone16e将于2月21日开始预购，2月28日正式发售，售价4499元起。 ⚙️ 该机型搭载8GB内存，提升了性能，为用户提供更流畅的体验。 🌐 苹果计划在4月推出新的Apple Intelligence功能，支持多种语言，包括简体中文。

7、微软团队推多模态AI模型Magma:整合视觉、语言和动作决策技能

微软研究团队与多所高校的研究人员共同推出了名为“Magma”的多模态AI模型，旨在整合图像、文本和视频等多种数据类型，以便在数字与物理环境中执行复杂任务。Magma通过强大的训练方法和创新技术，克服了现有AI模型在跨领域应用中的局限性，展现出卓越的多模态理解和空间推理能力。

【AiBase提要:】 🌟 Magma模型经过3900万多样本训练，具备强大的多模态学习能力。 🤖 该模型成功整合视觉、语言和行动，克服了现有AI模型的局限性。 📈 Magma在多项基准测试中表现出色，显示出较强的泛化能力和优异的决策执行能力。 详情链接:https://microsoft.github.io/Magma/

8、Xbox推新生成AI模型Muse，助力游戏开发者高效创建游戏元素

微软推出的生成性人工智能模型Muse旨在提升游戏开发者的创作效率。该模型通过深度学习理解3D游戏世界，能够实时生成游戏元素并响应玩家行为。然而，游戏开发者对Muse的发布表示担忧，认为AI可能削弱创作自由。尽管如此，微软依然对Muse的潜力充满信心，期待其为游戏行业带来更多创新和丰富的体验。

【AiBase提要:】 🌟 Muse是微软最新的生成AI模型，旨在帮助游戏开发者提高创作效率。 🎮 游戏开发者对Muse的发布表示怀疑，担心AI会影响创作自由。 🔍 微软相信Muse能够提升游戏体验，尽管业界对此反应不一。 详情链接:https://news.xbox.com/en-us/2025/02/19/muse-ai-xbox-empowering-creators-and-players/

9、警惕!马斯克的新AI模型Grok3被曝存在严重安全漏洞，黑客可轻松操控!

Adversa AI发布的报告揭示，马斯克的Grok3模型在网络安全方面存在重大漏洞，易受攻击者操控。研究显示，该模型在面对越狱攻击时的防御能力较弱，甚至不及一些中国的AI模型。若不及时修复这些漏洞，未来可能导致AI代理在执行任务时产生严重安全隐患，给用户带来巨大的风险。

【AiBase提要:】 🚨 Grok3模型被发现存在严重的网络安全漏洞，容易受到攻击者的操控。 🛡️ 研究表明，该模型在面对越狱攻击时的防御能力较弱，甚至不如一些中国的AI模型。 ⚠️ 如果这些漏洞不被修复，未来可能导致AI代理在执行任务时产生安全隐患。

10、Mistral的AI助手Le Chat两周内下载量突破百万

Mistral近期发布的AI助手Le Chat在上线两周内便突破了100万次下载，受到广泛关注。法国总统马克龙公开支持该应用，鼓励民众选择Le Chat而非OpenAI的ChatGPT。这一成就不仅反映了Le Chat的技术竞争力，也得益于政策支持和市场环境的推动。

【AiBase提要:】 📈 Le Chat在上线两周内下载量突破100万次，迅速成为免费应用下载榜首。 🇫🇷 法国总统马克龙公开支持Le Chat，鼓励民众选择该应用，增强了其市场影响力。 🤖 面对谷歌和微软等竞争对手，Mistral的Le Chat展示了AI助手的巨大市场潜力。

11.视频创作神器再升级!字节跳动 “Phantom” 炸场，主体复制粘贴，细节神还原

字节跳动推出全新视频生成工具 “Phantom”，主打 “参考主体生成” 功能，支持单主体和多主体的复杂场景。该工具能够精准捕捉和复刻人物、物品等细节，提升视频创作效率与自由度，几乎看不出 AI 合成痕迹，令人惊叹。Phantom 具备广泛应用场景，可以生成不同风格和复杂动作的视频。

【AiBase 提要:】 🎥 Phantom 支持主体复制粘贴，极大提升视频创作效率。 ✨ 主体一致性表现出色，细节几乎不显 AI 痕迹。 🌟 广泛应用场景，支持多种风格和复杂互动生成。

12、中小团队提效 AI 助手 HiveChat，支持 Claude、Deepseek 等多个 AI 模型

HiveChat 是 HiveNexus 推出的一款 AI 聊天应用，旨在提升中小团队的协作效率。它支持多种 AI 模型，如 Deepseek 和 Claude，用户可通过简单注册使用。管理员可进行多项管理设置，包括配置 AI 模型和用户管理，确保团队沟通的顺畅。同时，HiveChat 具备图像理解能力，支持专业内容展示与数据存储，保障用户信息安全。

【AiBase 提要：】 🔧 HiveChat 专为中小团队设计，提高沟通和协作效率。 🤖 支持多种 AI 模型，提供个性化的聊天体验。 🔒 提供云端数据存储，确保用户信息安全与便捷。 项目入口：https://github.com/HiveNexus/HiveChat

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