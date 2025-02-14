强大且优雅！小米SU7 Ultra太空银版亮相

站长之家（ChinaZ.com）2月14日 消息:近日，小米汽车正式官宣了其SU7Ultra车型的太空银配色版本。相较于常见的明黄色版SU7Ultra，太空银配色显得更为低调内敛，但其内在的实力却不容小觑。

太空银版SU7Ultra在外观设计上进行了调整，取消了原本张扬的固定式扰流板，但依旧保留了车头锐利的扰流装置和侧裙的烫金Ultra字样等经典元素。刹车卡钳采用了熏黑处理，尾标也变为全黑样式，整体风格更为低调且充满力量感。

尽管外观低调，但太空银版SU7Ultra在动力性能上却毫不妥协。该车搭载了由两台小米超级电机V8s和一台小米超级电机V6s组成的三电机四驱系统，最大输出功率高达1548马力。配合小米自研的三电机扭矩矢量控制系统，该车0-100km/h加速时间仅需1.98秒，0-200km/h加速时间为5.96秒，最高车速可达350km/h，目标直指地表最快四门量产车。

小米SU7Ultra不仅在性能上表现出色，更在科技感和豪华感上有所追求。官方表示，该车旨在打造属于这个时代的新豪车，性能比肩保时捷、科技紧追特斯拉、豪华媲美BBA。事实上，SU7Ultra已经在国内多条赛道上连破记录，甚至在上海国际赛车场击败了售价高达200多万的保时捷Taycan Turbo GT，展现了其强大的实力。

此次太空银版SU7Ultra的发布，为消费者提供了更多选择。无论是追求低调内敛的消费者，还是注重性能和科技感的消费者，都能在小米SU7Ultra中找到满足自己需求的车型。

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