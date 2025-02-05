特斯拉推Model 3新春大礼包：8000元补贴 售价22.75万元起

站长之家(ChinaZ.com) 2月5日 消息:今日，特斯拉正式推出了针对Model3车型的“新春大礼包”，为消费者带来了前所未有的优惠组合。此次优惠包括限时保险补贴8000元、5年0息金融政策以及特享充电权益，覆盖了Model3全系车型，包括高性能版，这在特斯拉的历史上是首次。

具体来看，Model3后驱版的指导价为23.55万元，叠加8000元补贴后，实际售价降至22.75万元，成为全球市场中最便宜的Model3车型。长续航全轮驱动版的指导价为27.55万元，补贴后售价为26.75万元;而高性能全轮驱动版的指导价为33.95万元，补贴后则为33.15万元。

特斯拉还为消费者提供了5年0息的金融购车方案。选择该方案，Model3后驱版的首付为7.99万元，月供仅需2460元;长续航全轮驱动版的月供则为3127元。这一政策不仅降低了购车门槛，更为车主节省了超过2万元的利息费用。

此外，自今年1月10日9点起，订购特斯拉Model3车型的消费者还可以享受2025年特斯拉特享充电权益。消费者可以选择花费1299元购买价值5200元的Cybervault家充桩以及40米国标安装服务，相当于以2.5折的价格获得官方家充桩。或者，消费者也可以选择享受3年3万公里内，在全国所有特斯拉超充站24小时1块钱/度电（包含服务费）的充电服务。

特斯拉此次推出的“新春大礼包”无疑为消费者提供了极大的购车便利和实惠，也进一步彰显了特斯拉对市场的诚意和决心。

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