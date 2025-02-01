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理想汽车：1月交付29927辆 理想L6连续七月蝉联增程销冠

2025-02-01 11:02 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月1日 消息:2025年2月1日，理想汽车正式公布了其最新交付数据。在刚刚过去的1月份，理想汽车共计交付了29，927辆汽车，再次展现了强劲的市场表现

据数据统计，截至2025年1月31日，理想汽车的历史累计交付量已经达到了1，163，799辆，这一里程碑式的成就标志着理想汽车成为国内首家销量突破100万台的新势力车企。

在爆款车型方面，理想L6的表现尤为亮眼。该车型不仅累计交付量已经突破20万辆大关，而且连续七个月蝉联了中国市场增程电动汽车的销量冠军，彰显了其在增程电动领域的领先地位。

理想汽车 1 月交付 29927 辆：理想L6 连续七月蝉联增程销冠

此外，在20万元以上中高端汽车市场，理想汽车同样表现出色，蝉联了中国品牌汽车的销量冠军，进一步巩固了其在中高端市场的地位。

在智能驾驶方面，理想汽车于1月份向用户推送了今年首个大版本软件更新——OTA7.0。此次更新带来了全新的基于800万Clips训练模型的理想AD Max V13.0，为车主提供了全场景高阶智能驾驶体验。

在渠道建设方面，理想汽车同样取得了显著进展。截至2025年1月31日，理想汽车在全国范围内已经建立了500家零售中心，覆盖了150个城市。同时，售后维修中心及授权钣喷中心也达到了486家，覆盖了225个城市。这些渠道的建立，为理想汽车的用户提供了更加便捷、高效的服务。

在充电设施方面，理想汽车也在积极布局。截至目前，理想汽车已经在全国范围内投入使用了1845座理想超充站，拥有9820个充电桩，为用户提供了更加便捷的充电服务。

理想汽车1月份的交付数据以及其在各方面的表现，再次证明了其在新能源汽车市场的领先地位和强劲实力。未来，理想汽车将继续致力于技术创新和服务升级，为用户提供更加优质、便捷的汽车产品和服务。

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