博主涉嫌恶意抹黑小米汽车被抓：对撞测试抹黑小米SU7

站长之家（ChinaZ.com）1月25日 消息:近日，小米法务部发布官方通报，称已从司法机关获悉，针对涉嫌恶意抹黑小米汽车商业信誉、商品声誉的某平台博主及其同伙多人，司法机关已依法将其缉拿归案。

通报指出，2024年8月13日，某平台博主“原来是翔翔啊”发布了一段名为《当小米SU7撞上一辆极氪007》的测试视频。该视频声称对小米SU7与某品牌汽车进行了碰撞测试，但测试方法及结论存在诸多严重谬误与偏颇，误导了公众，并在网络上造成了极为恶劣的影响，严重损害了小米公司的商业信誉。

事件发生后，小米公司迅速采取行动，固定了相关证据，并开展了法律维权工作，坚决捍卫公司的合法权益。经过司法机关的侦查，现已将涉嫌恶意抹黑的博主及其同伙依法缉拿归案。

小米法务部表示，未来公司将持续依法维权，坚决捍卫公司的权益和声誉。同时，小米也恳请广大用户和媒体朋友共同抵制不实信息和恶意抹黑行为，携手营造健康、有序的网络环境。

据悉，该博主在发布碰撞测试视频后，引发了网友的广泛质疑。网友指出视频中小米SU7的小电池在前后画面中存在差异，博主回应称电池在拆下时完好，但在打包装车时被叉车碰坏。然而，小米汽车方面经过分析认为，这一所谓测试存在设置不严谨、记录不完整、结论不真实的问题。尽管事后该博主发文道歉，但争议依然持续发酵。

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