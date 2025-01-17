AI日报：字节豆包全新上线AI编程功能；腾讯大模型检测工具打假AI；FLUX Pro微调API可定制AI模型

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、字节跳动豆包全新上线AI编程功能，引入 GitHub 开源仓库

字节跳动旗下的豆包推出了全新的AI编程功能，旨在提升开发者的编程效率与体验。用户可以通过一键上传本地代码文件或实时引入GitHub仓库，快速获取项目上下文。全新代码编辑器提供沉浸式阅读体验，精准圈选和目录切换功能，使得代码管理更加高效。

【AiBase提要:】 🌟 新功能上线:豆包推出 AI 编程功能，支持一键上传多个本地代码文件和实时引入 GitHub 仓库。 🛠️ 便捷编辑:全新代码编辑器提供沉浸式阅读，精准圈选和目录切换功能，提升开发效率。 📚 自学指导:AI 工具提供编程语言学习支持，随时解答疑问，帮助生成、修复和优化代码。

2、腾讯朱雀大模型检测上线「鉴别工具」可鉴别图片、文章是否由AI生成

腾讯推出了一款AI生成图片鉴别工具，旨在帮助用户识别图片是否由AI生成。该工具由朱雀实验室研发，利用AI模型分析图片特征，能够在几秒钟内判断图片的真实性。系统通过捕捉AI生成图像与真实图像之间的差异，包括不合常理的内容和隐形特征，确保高达95%的检测准确率。

【AiBase提要:】 🖼️ 朱雀实验室的AI生成图片检测工具能够快速判断图片是否由AI生成，准确率超过95%。 📄 该系统通过分析图片的纹理、语义和隐形特征，捕捉AI生成内容与真实内容的差异。 🔍 除了图片检测，朱雀实验室还开发了文本检测工具，并计划推出视频检测工具，进一步增强检测能力。 详情链接:https://matrix.tencent.com/ai-detect/ai_gen

3、黑森林实验室推FLUX Pro微调API，仅用五张样本图像就能定制AI模型

德国人工智能初创公司Black Forest Labs推出了FLUX Pro微调API，用户只需提供五张样本图像即可定制AI图像模型，以匹配特定品牌的视觉风格。该API支持多种图像格式，允许用户上传高达20张训练图像，且可调节训练参数以优化输出效果。

【AiBase提要:】 🌟 Black Forest Labs推出FLUX Pro微调API，用户可用五张样本图像定制AI模型。 📸 该API解决了AI图像生成器在匹配品牌视觉风格方面的局限性。 🖼️ 德国媒体公司Burda Verlag已使用该API为其品牌快速生成符合特定风格的图像。 详情链接:https://blackforestlabs.ai/announcing-the-flux-pro-finetuning-api/

4、海螺AI海外版发布新语音模型T2A-01-HD 生成音频质量更高

海螺AI近期推出了新语音模型T2A-01-HD，继2024年底的AI语音克隆功能后，该模型进一步提升了音频质量和克隆精度。尽管目前尚未开源，用户仍可在网页上限时免费体验。T2A-01-HD的音频生成效果明显优于之前的版本，吸引了众多用户的关注。

【AiBase提要:】 🎤 新语音模型T2A-01-HD支持语音克隆，生成情感丰富的音频。 🔍 T2A-01-HD在音频质量和克隆精度上有显著提升。 🌐 用户可在Hailuo AI网站上限时免费体验新模型。 详情链接:https://www.hailuo.ai/audio

5、苹果暂停 iOS18.3测试版中的新闻通知AI摘要功能

苹果公司在近期发布的 iOS18.3开发者测试版中，决定暂时停用新闻和娱乐类应用的通知AI摘要功能。此功能因错误总结内容而受到用户批评，尤其是对 BBC 报道的误解。苹果承诺将在未来更新中改进这一功能，并允许用户关闭特定应用的通知摘要。

【AiBase提要:】 📅 苹果暂停了 iOS18.3测试版中的新闻通知摘要功能。 🔧 用户可以在新测试版中关闭特定应用的通知摘要。 📰 苹果承诺在未来更新中改进通知摘要的准确性。

6、Mistral 与法新社达成内容合作 升级 Le Chat 聊天机器人性能

Mistral 公司与法国通讯社（AFP）达成了一项重要的内容协议，旨在提升其聊天机器人 Le Chat 的答案准确性。这项合作标志着 Mistral 在大型语言模型之外，致力于展示其多元化产品的决心。通过访问 AFP 每天发布的新闻报道以及其自1983年以来的档案，Le Chat 将能够提供更广泛的信息来源。

【AiBase提要:】 📰 Le Chat 将访问法新社每天发布的2300篇新闻报道，涵盖六种语言。 🌍 合作将提升 Le Chat 的回复准确性，特别是在企业客户服务中。 💼 此次合作为法新社与 Mistral 提供了良好的契机，有助于多元化收入来源。

7、微软发布创新AI模型MatterGen，根据特定需求生成新材料

微软研究院推出的MatterGen是一个革命性的AI系统，能够根据特定需求生成新材料，极大地加速了电池和太阳能电池板等关键技术的开发。与传统方法相比，MatterGen通过扩散模型直接生成所需材料，成功率提高了15倍。该系统的开源发布将促进全球科学研究的创新与合作，尽管在实际应用前仍需进行大量测试和验证。

【AiBase提要:】 🌟 MatterGen是新型AI系统，能够根据特定需求生成新材料，潜在加速技术开发。 🔬 该系统使用扩散模型生成稳定材料，其成功率比以往提高了15倍。 🌍 微软将该技术开源，促进全球科学研究的创新和合作。 详情链接:https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/mattergen-a-generative-model-for-inorganic-materials-design/

8、谷歌CEO皮查伊认为Gemini已是市面最强，目标吸引五亿用户

谷歌CEO桑达尔·皮查伊对Gemini AI技术充满信心，认为其已超越主要竞争对手，成为市场上最强的AI技术。尽管当前Gemini尚未为谷歌带来显著收入，但随着AI技术的逐步应用，谷歌必须保持技术领先以应对竞争压力。皮查伊设定了到2025年底吸引五亿用户的目标。

【AiBase提要:】 💡 Gemini AI技术被认为是市场上最强，超越竞争对手。 📈 皮查伊设定了到2025年底吸引五亿用户的目标，面临挑战。 ⚙️ 谷歌需加快技术变革，以应对竞争和快速变化的市场环境。

9、腾讯AI助手“元宝”团队重组，调整至CSIG、腾讯会议负责人接手

腾讯AI助手“元宝”完成了重要的组织调整，整体迁移至腾讯云与智慧产业事业群（CSIG），由腾讯会议负责人吴祖榕接手。吴祖榕将专注于提升产品能力和用户体验，而腾讯混元大模型团队则继续提供技术支持。此次调整标志着AI产品与基础模型的逐渐分离，未来市场竞争将更加激烈。

【AiBase提要:】 🌟「元宝」团队整体迁移至腾讯云与智慧产业事业群（CSIG），由腾讯会议负责人接手。 📈 吴祖榕将专注于「元宝」的产品能力建设与用户体验优化，混元团队提供技术支持。 🔍 此次调整反映出 AI 产品与基础模型逐渐分离的趋势，预示着未来市场竞争将更加激烈。

10、中国2024年度十大科技名词出炉，“人工智能 +”入选

在2024年度十大科技名词评选活动中，入选的名词反映了当前科技发展的前沿趋势。评选由多个机构共同发起，标准严格，综合考虑了名词的创新性、影响力和未来发展潜力等因素。此次评选的名词涵盖了人工智能、量子科技等多个领域，显示出科技与各行业的深度融合。

【AiBase提要:】 🤖 评选活动由全国科学技术名词审定委员会等机构联合发起，标准严格。 🌌 入选名词涵盖多个前沿科技领域，如人工智能、量子科技等，影响力显著。 📊 “人工智能 +”体现了科技与各行业结合的趋势，代表未来技术发展方向。

11、微软将AI功能整合进Microsoft365，接着提高订阅价格

微软近期宣布将在其 Microsoft365个人版和家庭版订阅中整合 AI 驱动的 Office 功能，并相应提高价格。新用户将以每月3美元的价格享受这一功能，而现有用户可选择不启用以避免涨价。此外，微软还推出了新的 AI 积分系统，用户可获得积分用于图像生成等功能。

【AiBase提要:】 📈 微软将 AI 功能整合进 Microsoft365，月费上涨3美元。 📅 现有用户可选择 “经典版” 计划，保持原价不变。 🎟️ 新增 AI 积分系统，提供每月积分用于图像生成等功能。

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