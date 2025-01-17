宇树科技公布G1人形机器人新升级：可柔顺行走、仿人奔跑

站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:近日，宇树科技，这家因推出能上山下河、腾空飞跃的工业轮足机器狗而闻名的企业，再次向公众展示了其在人形机器人领域的最新研发成果。

在一则发布的视频中，宇树科技的Unitree G1人形机器人展现了其行走与跑步两大核心技能。这款机器人最引人注目的特点是其柔顺性和仿人性，尤其是在奔跑阶段，其双腿微曲，双臂摆动，与人类奔跑的姿态极为相似。Unitree G1能够在石块路面、土坡、阶梯、斜坡等多种复杂地形中自如行走和奔跑，展现了强大的适应性和稳定性。

值得一提的是，即便在出现失误的情况下，Unitree G1也能在极短的时间内进行调整，保持身体平衡，这得益于其先进的控制系统和传感器配置。据悉，该机器人身高约127厘米，体重约35公斤，拥有23至43个关节电机，具备超大关节运动角度空间，能够完成单腿跳跃、原地起跳360度转身、连续跨过多个障碍等复杂动作。

在感知方面，Unitree G1头部搭载了激光雷达及深度相机，包括Intel RealSense D435深度相机和LIVOX-MID3603D激光雷达，实现了360度全方位探测感知。该机器人由机器人世界模型UnifoLM驱动，移动速度可达每秒2米，续航约2小时，能够轻松应对草地斜坡、弯道等崎岖路段，同时保持身体平衡。

此外，Unitree G1还配备了先进的三指灵巧手Dex3-1，由力-位混合控制系统驱动。其拇指具有三个主动自由度，食指和中指各有两个自由度，能够进行精细且灵敏的物体操作，进一步提升了其实用性和多功能性。

据了解，Unitree G1已在宇树科技官网上架，售价9.9万元起。此次宇树科技人形机器人的展示，再次展现了其在机器人领域的创新能力和技术实力，也为未来人形机器人的发展提供了新的方向和思路。

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