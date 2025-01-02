俞敏洪称东方甄选是火药桶：未来一定会更加美好

站长之家（ChinaZ.com）1月2日 消息:东方甄选近日发布了公司创始人俞敏洪致全体员工的内部信，在这封信中，俞敏洪深情表达了对团队的感激之情。他提到，没有员工的坚守、奋发和坚韧，他本人可能早已崩溃、绝望甚至半途而废。俞敏洪在信中强调，每一位员工都是东方甄选不屈不挠精神的书写者，经历了种种磨炼，团队已经成长为坚不可摧的力量，蜕变为勇往直前的战士，未来将创造更多奇迹和美好。

俞敏洪还对过去三年中支持东方甄选的朋友们表示了感谢。他提到，是这些朋友的信任、关心、鼓励和守护，让东方甄选能够在困难中坚守，在寒冷中感受温暖，在挑战中看到希望，在风雨中获得信心。他强调，这些支持让他们坚信，人间自有温情在，行路总有同道人，正心正念，风雨兼程，总会有人被感动，并伴他们一路远行。

俞敏洪承诺，东方甄选将继续夜以继日、忘寝废食地为广大朋友提供更美好的产品和更完善的服务。他回顾了东方甄选三周年的历程，强调公司从零起步，筚路蓝缕，一步一个脚印努力前行，始终专注于农产品和生活用品领域，为国民甄选好物，同时为一线生产者带去更好的发展机会。三年来，东方甄选兢兢业业、一丝不苟，将无数优质产品推送到客户手中，努力提高大家的生活品质和日常生活的幸福感。

东方甄选也从未忘记其使命和责任，除了推介优质产品，还深知知识传播和文化传播的重要性。在过去的三年里，公司向网友们推荐了数百种优秀书籍，访谈了上百位优秀作家，行走了祖国的壮美山川大地。俞敏洪相信，美好的生活一定需要智慧相伴，在大家心中，东方甄选不仅是一个甄选好物的平台，更是一个文化传播的中心，是祖国改革开放、持续繁荣的见证。

面向未来，俞敏洪表示东方甄选将持续精进，不断进取，做得更多更好。他坚信，东方甄选经历了风风雨雨、惊涛骇浪后，取得了很好的发展，也经历了意想不到的艰难，但风雨过后必见彩虹，东方甄选的未来一定会更加美好，事业一定会更加辉煌。他鼓励全体员工，既然选择了出发，那路上所有的故事都会变成美丽的传奇，2025年，他们将一起续写更加美丽的传奇。

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