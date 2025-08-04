微信员工辟谣改日期恢复过期文件：纯属谣言

站长之家（ChinaZ.com）8月4日 消息:近日，有博主在社交平台上发布消息称，通过修改手机日期能够找回微信中已过期的文件、图片和视频。该博主详细描述了操作方法:若文件未接收、图片或视频未点开，在超过所谓“7天”的过期时间后，将手机日期修改为文件接收日期的后七天内，便可正常接收，过期的图片也能如此操作。

然而，这一说法很快遭到微信员工的驳斥。微信员工客村小蒋明确指出，该博主的说法“离谱至极”。他解释称，微信并非使用用户手机本地时间进行校验，且从未点过接收的文件，一旦过期便无法恢复。此外，客村小蒋还纠正了博主关于过期时间的错误说法，强调微信聊天里的图片、视频、文件的过期时间实际为14天，而非7天，这或许是博主声称“试过有用”的误解来源。

客村小蒋进一步提醒用户，随意修改手机时间不仅无法找回过期文件，还可能导致新保存到手机的图片、文件排序混乱，因此强烈不建议尝试此类操作。

据了解，微信图片显示过期，通常意味着接收方从未点开过图片，此时图片仅以极小的缩略图形式存在，占用空间几乎可以忽略不计。而已接收的文件则不会自动过期，若文件显示过期，则表明用户自始至终都未下载过，因此也未占用手机存储空间。

