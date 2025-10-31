2025年，当我打开电脑准备搜索"适合干皮的国产粉底"时，我的手指悬停在了搜索框上方——是打开Google，还是直接问ChatGPT?最终我选择了后者。这个小小的决策变化，正在重塑整个数字营销行业的游戏规则。

传统SEO已死?品牌曝光的新战场

从"搜索结果页"到"直接答案"

传统搜索引擎给你10个蓝色链接，用户可以自己选择。但AI搜索引擎直接给出答案:"推荐你试试花西子、完美日记和彩棠"。这意味着，如果你的品牌没有出现在这个答案里，用户根本不知道你的存在。

更残酷的是，AI不会像搜索引擎那样显示"第2页结果"。它只给一次答案，没有排在前面就等于被淘汰。

一个真实的商业案例

某国产护肤品牌CEO找到我，困惑地说:"我们去年在小红书、抖音投了500万，为什么销量还在下滑?"

我让他的助理分别问ChatGPT和文心一言:"推荐适合敏感肌的国产护肤品"。结果8次测试中，他的品牌只出现了1次，而竞品平均出现4-5次。

答案已经很清楚:他的流量被AI"截胡"了。 那些搜索敏感肌护肤的用户，现在不再访问他的官网，而是直接采纳AI的建议——而AI推荐的名单里，他的品牌大部分时候不在列。

AI品牌监控:你需要知道的核心概念

在开始优化之前，必须先理解AI搜索生态的运作逻辑。

什么是"可见度"?

可见度不是简单的"出现次数"。举个例子:

品牌A:在10次查询中被提及了3次，可见度30%

品牌B:在100次查询中被提及了20次，可见度20%

虽然B的绝对曝光量更高，但A的可见度更好，说明在目标话题下的关联度更强。对于预算有限的中小品牌，提升可见度比追求曝光量更现实。

为什么要监控多个平台?

不同AI平台的训练数据和算法逻辑完全不同:

文心一言 :更依赖百度搜索的中文内容，对百家号、百度百科的内容权重较高

:更依赖百度搜索的中文内容，对百家号、百度百科的内容权重较高 Deepseek :更注重技术类和深度分析内容

:更注重技术类和深度分析内容 ChatGPT :英文内容覆盖更广，对海外媒体报道敏感

:英文内容覆盖更广，对海外媒体报道敏感 豆包:与字节跳动生态打通，抖音、今日头条的内容影响较大

如果只监控一个平台，就像只看淘宝销量就认为了解了整个电商市场。

用工具重构品牌监控流程

让我用一个完整的工作流程，展示如何系统性地管理AI时代的品牌能见度。

第一 步:建立监控基线

打开AIBase的GEO品牌监控工具，首先要回答三个问题:

我是谁? 输入完整的品牌名称，包括常用别称（比如"全棉时代"和"Purcotton"） 我的阵地在哪? 填入官网URL，这是AI识别品牌信息的重要锚点 我的竞争对手是谁? 系统会自动分析，但你也可以手动补充

以"彩棠"为例，系统识别出的竞品生态包括花西子、完美日记、毛戈平等。这个列表非常关键——它告诉你，在AI的认知里，你和谁在同一个赛道。

地址：https://app.aibase.com/zh/tools/trackers

有时候结果会让人意外。一个主打"天然有机"的护肤品牌，发现自己被AI归类到了"学生平价护肤"类别，与竞品完全错位。这种认知偏差如果不及时纠正，营销投入就会南辕北辙。

第二步:诊断当前表现

系统会显示品牌在各平台的实时数据。但数字背后的意义更重要:

文心一言可见度16.67% 意味着什么?

如果你是头部品牌，这个数字偏低，需要加强内容建设

如果你是新锐品牌，这已经是不错的起点

如果你的竞品平均可见度30%+，说明你处于劣势

曝光次数6次 如何解读?

样本基数是多少?如果是基于30个查询，6次曝光还可以;如果是300个查询，就很糟糕

6次出现在什么问题下?如果都是"国产彩妆推荐"这种核心词，价值很高;如果都是"彩妆品牌大全"这种泛词，价值有限

第三步:挖掘内容机会

工具会展示"品牌关联领域在'文心一言'的曝光分析"板块，这是最有价值的部分。

比如彩棠的数据显示:

"中国面孔彩妆"话题关联度60%

"修容盘推荐"话题关联度50%

这个数据告诉你两件事:

优势阵地:60%的关联度说明品牌在"中国风彩妆"这个定位上已经建立了认知，应该继续强化 增长机会:50%的关联度说明在"修容盘"这个品类还有提升空间，可以针对性地生产内容

如果工具显示某个话题关联度只有10%，但那是你的核心产品线，那就说明内容策略出了问题。

第四步:追踪真实查询

"查询问题"列表是用户需求的直接反馈:

"妆容怎么用什么产品" → 用户需要教程内容

"粉饼定妆效果哪个好" → 用户在做购买决策

"这台秋冬的眼影搭配推荐" → 用户在寻找场景化方案

每个问题都是一个内容创作方向。传统关键词工具只能告诉你搜索量，但GEO监控工具告诉你，用户是怎么向AI提问的。 这两种提问方式完全不同:

搜索引擎:"国产彩妆推荐"（关键词式）

AI对话:"我是黄皮，想要日常通勤妆，推荐国产品牌"（自然语言式）

如果你的内容还在堆砌关键词，AI根本读不懂。

从监控到优化:可执行的行动清单

数据本身不产生价值，基于数据的决策才有意义。

短期优化（1-2周可见效）

行动1:优化官网结构化数据

确保官网包含:

清晰的品牌简介（100字以内）

产品系列列表（带明确分类）

品牌历史和重要里程碑

媒体报道或获奖记录

AI抓取信息时，结构化程度越高越容易被准确理解。

行动2:覆盖高关联话题

如果监控显示"修容盘推荐"关联度50%，立即:

在小红书发布5篇"修容盘使用教程"

在知乎回答3个"修容盘选购"相关问题

更新官网产品页，增加"适合修容"的描述

行动3:竞品词拦截

如果用户问"花西子有什么平替"，而你的品牌没出现在答案里，说明AI没有建立你和竞品的关联。可以:

在内容中自然提及"相比XX品牌"

参与对比类话题讨论

在产品描述中突出差异化优势

中期优化（1-3个月见效）

策略1:权威背书建设

AI会参考信息来源的可信度。争取:

行业媒体专访或报道

专业机构的检测报告

KOL的深度测评（而非简单带货）

一篇《中国美妆品牌发展报告》中的一句提及，可能比100篇小红书种草更有效。

策略2:内容矩阵布局

在不同平台发布不同形式的内容:

官网:产品详情、品牌故事（给AI"教科书"）

小红书:场景化使用教程（给AI"真实反馈"）

知乎:专业分析文章（给AI"深度理解"）

B站:视频测评（给AI"多媒体证据"）

策略3:长尾词覆盖

除了"国产彩妆推荐"这种头部词，还要覆盖:

"适合黄皮的国产粉底"

"学生党平价国产眼影"

"敏感肌可用的国产彩妆"

AI的训练数据很全面，长尾词的积累会提升整体可见度。

长期优化（3-6个月见效）

建立品牌知识图谱

让AI深度理解品牌，需要建立完整的信息网络:

品牌定位:天然/科技/国潮/轻奢?

核心产品线:彩妆/护肤/香氛?

目标人群:学生/白领/妈妈?

品牌故事:创始背景、设计理念、社会责任

这些信息需要在多个渠道反复强化，才能"训练"AI形成稳定认知。

避免三个常见误区

误区1:追求曝光数量而非质量

某品牌通过水军在各平台刷"推荐XX品牌"，短期内曝光量飙升。但AI很快识别出这些内容的低质量，后续反而降低了品牌权重。

正确做法:宁可少而精，也不要多而水。一篇5000字的深度测评，价值远超100篇复制粘贴的种草文。

误区2:忽视负面信息管理

AI会学习所有内容，包括负面评价。如果网上充斥"XX品牌假货多"、"XX品牌烂脸"的讨论，AI也会记住。

正确做法:及时回应质疑，用专业内容稀释负面信息。不要试图删除或隐藏，而要用更多正面内容覆盖。

误区3:只监控不优化

很多品牌开通监控工具后，只是每周看一眼数据，然后感叹"我们可见度真低"，但不采取行动。

正确做法:制定"监控-分析-优化-验证"的闭环流程，每次优化后追踪2-4周，评估效果。

AI搜索优化的未来趋势

基于对行业的观察，我认为GEO领域会出现几个趋势:

趋势1:实时优化成为标配

未来品牌可能需要每天监控AI平台的回答变化，就像现在监控百度排名一样。因为AI模型更新频率越来越快，今天的优化成果明天可能就失效。

趋势2:多模态内容权重提升

随着AI开始理解图片、视频，单纯的文字内容优势会减弱。品牌需要:

高质量产品图（清晰、多角度）

使用场景视频（真实、非摆拍）

用户生成内容（UGC的真实性更高）

趋势3:垂直领域AI的崛起

除了通用AI，未来会出现美妆AI、母婴AI、汽车AI等垂直领域的专业助手。品牌需要针对不同AI制定差异化策略。

最后的建议

AI搜索优化不是技术问题，而是认知管理问题。你需要管理AI对品牌的认知，就像过去管理消费者认知一样。

对于不同规模的品牌，我的建议是:

如果你是头部品牌:重点监控认知准确性，确保AI对品牌的描述符合战略定位，避免被误归类。

如果你是腰部品牌:聚焦核心品类词的可见度提升，先在某个细分领域成为AI的"第一选择"。

如果你是新锐品牌:抓住长尾流量，覆盖那些头部品牌忽视的细分需求，积累初始可见度。

最重要的是:现在就开始。 AI对品牌的认知不是一天形成的，早一天布局，就早一天在新流量时代占据优势。

当用户问AI"推荐一个XX"时，确保你的品牌在答案里，这可能是2025年最重要的营销任务。

