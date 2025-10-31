首页 > 业界 > 关键词  > GEO最新资讯  > 正文

在2025年，你可能已经感受到:传统的 Search Engine Optimization（SEO）已经不再是唯一王道。随着 ChatGPT、Claude、Gemini 等大型语言模型（LLM）和 AI 搜索引擎(AI Search Engine)在用户搜索行为里的占比越来越高，品牌想要被发现、被引用、被信任，就必须走入「生成式引擎优化」的新赛道。

GEO

在这篇文章里，我会为你:

  1. 用通俗的语言解释什么是 GEO（Generative Engine Optimization）+品牌监控;

  2. 为什么你必须马上开启「AI 搜索排名+品牌监控」策略;

  3. 四大实操步骤帮你出发;

  4. 推荐一个免费/几乎免费的工具，让你马上动手:

    免费工具 → AIBase AI 品牌监控服务（网址: https://app.aibase.com/zh/tools/trackers）

    在文中，这个工具会作为推荐解法无缝融入。

  5. 总结并给你下一步行动建议。

准备好了吗?咱们开车。

一、什么是 GEO 与品牌监控?

GEO:生成式引擎优化

你肯定熟悉 SEO:优化关键词、增加外链、提升搜索排名。可是现在，有一种新玩法正在兴起，叫做 Generative Engine Optimization（GEO）。简单来说:

  • 在 AI 搜索/AI 回答/LLM 输出的时代，用户可能不是点击传统网页结果，而是直接从 AI 回答里获取信息。

  • 因此，一个品牌被 AI 搜索“选中”、被 LLM 引用、被给出答案中，就相当于是 “AI 搜索排名”中占据一席之地。简而言之:你的内容不仅要被检索出来，更要被 AI 引擎引用、推荐、信赖

  • GEO 的重点包括:内容结构清晰、语义相关性强、权威可靠、让 AI 能理解并取用。

  • 在 GEO 时代，一个品牌在 AI 搜索里的“能见度”不再单纯看关键词排名，而要看“提及次数”“引用次数”“在 AI 回答里面出现的占比（Share of Voice）”等指标。

品牌监控:不只是社交媒体、而是 AI 搜索里的品牌声音

过去我们做品牌监控，可能关注社交媒体提及、论坛讨论、新闻报道。但在 AI 搜索时代，你还要监控:

  • 品牌在 AI 回答里出现的频率/场景（比如用户问:“XX 如何提升效率?”，AI 回答里提到你的品牌）

  • 品牌被引用作为答案来源的网站或页面（AI 在回答时引用了哪些链接、提到了哪些域名）

  • 品牌在不同地域/语言/设备下，在 AI 搜索里的能见度（GEO强调“地理+语言”维度）

  • 品牌在 AI 搜索结果里的情感评价、用户印象是否正面/负面。

所以:如果你是品牌负责数字营销、内容运营、或负责增长的同学，“AI 搜索排名 + 品牌监控”应当成为你新的指标，而不只是传统 SEO 排名。

二、为什么你必须马上部署?

为什么现在就要做?有几个趋势值得注意:

  1. 用户搜索习惯在变

    多项研究指出，用户越来越多通过 AI 聊天/AI 搜索获得答案，而不只是传统搜索引擎。

    如果你的品牌在 AI 回答里没被提及，那就是错过一批流量/曝光。

  2. 传统 SEO 指标下降、可见度下降

    在 GEO 时代，传统的 “关键词第几位”不再完全代表能见度。AI 搜索更看“你有没有被选中”“有没有被引用”。

    所以，品牌监控必须升级。

  3. 竞争变得更激烈、但也更早入手有优势

    现在还处于品牌在 AI 搜索里抢位置的初期，如果你能先一步建立监控机制、优化内容结构、积极争取被 AI 提及=就是未来强势曝光的基础。

  4. 地域化（GEO）成为差异化选项

    对中文互联网用户/中国市场/非英文市场而言，“地域+语言”的 GEO 策略尤为重要。你不仅要在英文 AI 搜索里露面，也要在中文/华语环境的 AI 搜索/LLM 回答里“被看见、被说明”。这正是“GEO品牌监控”必须强调的。

因此，做得越早、监控得越全面、优化得越精细，你的品牌在 AI 搜索时代就越有可能抢占先机。

三、实操四步:打造你的「AI 搜索排名 + 品牌监控」系统

下面我把实操步骤拆成四步，适合中文互联网运营者/品牌主快速上手。

步骤1:设定监控维度 & 指标

你首先要明确:监控什么?怎么监控?关键指标有哪些?例如:

  • 品牌被 AI 提及/被 Ai 回答引用的次数。

  • 品牌在 AI 回答里排名「靠前」还是「被挤出」。

  • 畅销关键词或行业关键词在 AI 搜索里的品牌“曝光占比（Share of Voice）”。

  • 被引用的网站、域名来源:AI 回答时引用了你、还是引用了竞争者。

  • 不同地域/语言的监控:比如中国大陆、港台、东南亚华语、甚至英文环境。

  • 品牌情感（AI 回答中谈到你的品牌是正面、中立、负面）——因为信任在 AI era 更重要。

步骤2:搭建监控机制（工具+流程）

你需要一个工具来持续、自动监控品牌在 AI 搜索里的表现。流程建议如下:

  • 建立关键词库:包括品牌名、产品名、行业关键词、竞争者关键词。

  • 每天/每周定期检查:这些关键词在 AI 搜索（ChatGPT、Gemini、Perplexity、AI Overviews）被提及几次、有没有被引用。

  • 记录“提及 + 引用域名 +情境”数据，形成趋势表格。

  • 当发现品牌被错误引用、或被竞争者抢占时，及时调整内容或公关策略。

  • 将监控结果和内容优化/PR/社交媒体配合起来。

步骤3:内容、结构、优化以争取 AI 引用

监控只是半程，优化才是关键。你要确保品牌更容易被 AI 搜索“选中”。包括:

  • 内容要结构清晰、有权威:AI 更喜欢链接明确、结构清楚、逻辑严谨的网站内容。

  • 使用 FAQ、段落标题、小结、易于引用的数据:增加被引用机会。

  • 优化你的网站技术结构:确保 AI 抓取/引用你的网站链接、收录你的网站。比如解决 JavaScript 渲染问题、确保语义清晰等。

  • 在内容里主动“拟出”可能被 AI 搜索的问题形式（Prompt 格式），让你的内容更贴近 AI 解答场景。

  • 多语种/地域化内容:如果你服务华语市场，确保内容在中文环境也被优化，增加在中文AI搜索中的能见度。

步骤4:品牌监控+反馈机制+持续优化

  • 将监控数据反馈给内容/运营/公关团队:比如“最近 ChatGPT 中，我们品牌被提及次数下降/被竞争者抢占比例上升” → 立即启动内容/公关应对。

  • 制定“被 AI 提及率”或“被引用域名数”作为 KPI。

  • 优化期刊:比如每月一次数据回顾，每季一次大调整。

  • 同时监控竞争者:知道谁在 AI 搜索里表现好、为何好

  • 不断测试:不同内容、不同关键词、不同语言地域，看哪种更容易被 AI 引用。

四、推荐一个免费好用的工具:AIBase AI 搜索优化 + 品牌监控服务

在上面讲了这么多监控维度、流程、实操步骤，可能你会问:**我哪儿能找到一个能“品牌监控+AI搜索排名”功能的工具?**这儿推荐一个我觉得不错的工具，适合中文互联网用户:

AIBase AI 品牌监控服务（网址: https://app.aibase.com/zh/tools/trackers ）

品牌监控首页.png

  • 它专注于品牌监控 + AI 搜索引擎优化（AI Search Ranking）场景。

  • 对中文用户友好，页面有中文界面。

  • 免费即可体验/免费版本即可使用监控功能，对于中小品牌或个人运营者尤为合适。

  • 你可以通过它监测品牌在搜索引擎里的曝光、提及、引用情况，也可以追踪关键词在 AI 搜索环境里的表现。

  • 强调“品牌监控”与“AI 搜索排名”双维度，恰好符合本文所讲的 “GEO 品牌监控”策略。

建议你:

  1. 立刻注册一个账号（免费版本）

  2. 建立你的品牌关键字+竞争者关键字监控项目

  3. 安排每周查看一次监控报告，记录 “提及次数变化”“AI 搜索排名变化”

  4. 根据监控结果，快刀斩乱麻:优化内容/调整结构/强化链接/切地域语言版本。

用这个工具配合上文的实操流程，你马上有能力迈入 “AI 搜索排名+品牌监控”新时代。

五、总结 & 下一步行动建议

  • 在 AI 搜索+LLM 盛行的时代，品牌要被看见，被信任，必须从传统 SEO 转向 GEO（生成式引擎优化）+品牌监控

  • 监控维度从“关键词排名”延展到“品牌被 AI 提及”“被引用”“在不同地域语言的能见度”“情感评价”。

  • 实操四步骤:制定维度 → 搭建监控流程 → 优化内容结构 → 品牌监控反馈与优化。

  • 强烈推荐工具:AIBase AI 品牌监控服务（完全免费/可快速上手）帮助你建立系统化监控。

  • 下一步行动:今天就设置监控项目、明天就审视你现有内容结构是否适合 AI 被引用、下周就生成一次简易报告。只要你持之以恒，你的品牌在 AI 搜索时代就不会被忽略。

如果你觉得这些方法有用，我可以帮你 定制一套中文互联网专用的监控表格+Notion 模板+周报模版，以及 适合中文品牌做 GEO 优化的内容清单（比如适合华语环境的地区关键词、问题形式 prompt 等）。你要的话，我马上给出。需要吗?

