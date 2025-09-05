Kimi K2模型更新至0905版本：更强代码能力 更快API性能

站长之家（ChinaZ.com）9月5日 消息:月之暗面科技有限公司宣布其Kimi K2模型更新至0905版本，带来更强的代码能力和更快的API性能。此次更新进一步提升了Kimi K2在真实编程任务中的表现，特别是在公开基准测试和实际编程任务中展现出更好的性能。

Kimi K2模型的Agentic Coding能力得到显著提升，这使得它在处理复杂的编程任务时更加高效。同时，前端编程体验也得到了升级，生成的代码不仅更加美观，而且更具实用性。此外，Kimi K2的上下文长度从128K扩展到256K，为处理复杂的长线任务提供了更好的支持。最引人注目的是，Kimi K2现在提供了一个高速版API，支持高达60-100Token/s的输出速度，这将极大地提高开发效率。

在SWE-bench Verified等侧重于真实软件工程任务的基准测试中，新版Kimi K2模型的表现尤为出色。Kimi应用和网页版中的K2模型已全面升级至0905版本，用户可以通过下载Kimi应用或访问kimi.com来体验这一新版模型。

Kimi开放平台（platform.moonshot.cn）也已上架了kimi-k2-0905-preview模型API，该API具有256K的上下文长度，并通过Token Enforcer保证toolcall100%格式正确。它完全兼容Anthropic API，并支持WebSearch Tool，为用户提供更好的K2+ Claude Code使用体验。此外，该API还支持全自动Context Caching，有助于节省Input Token。值得注意的是，高速版API(kimi-k2-turbo-preview)的定价与之前的0711版本相同，速度可达60-100Token/s。

对于希望自行部署模型的用户，可以在Hugging Face、ModelScope等平台下载Kimi K2模型。Kimi K2模型最初于7月11日发布，是一款混合专家架构（MoE）的开源基础模型，总参数为1000亿，激活参数为32亿。目前，包括AI编程工具Cursor、Windsurf、Trae、Cline、RooCode、Kilo Code等在内的多个工具已内置或接入了Kimi K2模型。国内外的云服务厂商也已部署了Kimi K2模型，为开发者提供了更多的选择。

Kimi K2模型的更新为开发者带来了更强大的编程能力和更高效的开发体验，进一步推动了AI在软件开发领域的应用。

