外媒：Intel将裁员超 10000 人，且不给补偿！

据外媒报道称，英特尔公司（Intel）将从 2025 年 7 月开始，对旗下英特尔代工部门（Intel Foundry）进行大规模裁员，据称，裁员比例高达 15% 至 20%，预计将影响全球逾 10000 名员工。这是英特尔历史上比较大规模的裁员行动之一，也预示着该公司正面临着严峻的的战略转型与经营重整。

裁员无补偿，引发争议

据《俄勒冈人报》披露的内部备忘录显示，英特尔制造副总裁纳加·钱德拉塞卡兰（Naga Chandrasekaran）坦言，此举“虽艰难但必要”，是应对当前财务压力和公司经营成本挑战的关键措施。据悉，裁员将波及全球 10 个国家、 15 座晶圆厂，涵盖从洁净室技术员、物料搬运工到参与下一代处理器研发的佼佼者工程师等多个岗位。

令人震惊的是，此次裁员将不提供任何遣散补偿或自愿离职计划。裁员将基于业绩评估、技能匹配、业务优先级及项目调整等标准进行。这种零补偿、绩效导向的做法，较以往英特尔提供优厚离职方案的做法形成鲜明反差，也被外界视为成本控制策略日趋强硬的信号。

新CEO大刀阔斧 重构企业结构

本轮裁员是英特尔新任CEO陈立武（Lip-Bu Tan）重组蓝图中的核心部分。自 2025 年 3 月上任以来，他就以“砍掉繁文缛节、追求有效精干”为改革方向，批评旧有的臃肿管理体系与对AI、高性能计算等新趋势的迟钝反应。

他在 4 月内部信中直言：“比较强的掌舵者，总能用最少的人做最多的事。”此次裁员，正是他“以技术为核心，精兵简政”的具体体现。

英特尔员工总数已从 2023 年的12. 5 万人降至 2024 年底的约10. 9 万人，此轮裁员后，预计将进一步降至9. 5 万人以下。

背景：连年亏损、补贴未到、对手步步紧逼

裁员的背景是英特尔连年亏损、竞争力下降。 2025 年第 一季度，英特尔净亏损高达8. 21 亿美元，其核心的PC与数据中心业务持续低迷。而对手英伟达（Nvidia）则因AI芯片需求暴涨而业绩飙升，台积电（TSMC）和AMD也在高端制程上持续领先。

此外，美国《芯片与科学法案》原承诺为英特尔提供的 79 亿美元补贴仍未兑现。随着特朗普政府重新评估资助分配计划，英特尔在美国本土的芯片制造布局也面临不确定性。

哪些岗位将被保留？哪些将被淘汰？

据内部信息，英特尔计划保留核心技术岗位，如先进制程的工艺工程师、设备技术员与光刻专家等，这些是英特尔重塑技术领先地位的关键力量。而因自动化而被取代的岗位，以及管理层级冗余、职能重复的行政职位，将成为裁员重点。

“背水一战”的豪赌，能否翻盘？

这已是英特尔自 2024 年 8 月以来的第三轮大裁员。相比前任CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）时期的裁员还配有早退激励计划，陈立武的做法显得更加坚决、也更加冷酷。

如今，上万名员工即将无补偿离职，投资人情绪不稳，行业也在快速洗牌。英特尔这场“去臃肿、求翻盘”的豪赌，能否让这家昔日巨头重新崛起？时间将给出答案。

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