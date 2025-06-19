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因高端市场需求乏力，法拉利暂停第二款电动车计划

2025-06-19 09:03 · 稿源：站长之家

法拉利未来，FF91，贾跃亭

曾被视为超跑界“电动化风向标”的法拉利，如今也开始放慢脚步。据多家外媒爆料，这家意大利豪车巨头已将其原定于 2026 年推出的第二款纯电车型推迟到 2028 年，整整晚了两年。这并非个例，而是整个高端电动车市场遇冷的缩影——即便是兰博基尼和玛莎拉蒂，也纷纷调整了自己的电动化时间表。

第 一款电动车如期登场，更多是“象征意义”

虽然第二款车延期，但法拉利首 款电动车仍计划于 2026 年按时亮相。据悉，这款车型为限量特别版，量产规模极小，更像是一次“姿态性的登场”——主要是为了兑现“在本十年内推出电动车”的承诺，同时借此试探市场风向，观察消费者对电动法拉利的接受度。

第二款车型本计划走量，但“几乎没人感兴趣”

原定为中高产量定位的第二款电动车，法拉利原本设想能在五年内卖出 5000 到 6000 辆，数量上接近旗下主流车型。然而，知情人士透露，现在的客户兴趣几乎为零，计划自然也被按下暂停键。

简单来说，在高端超跑用户群体中，“电动化”并不是优先选项。情怀、声浪、机械快感，才是他们为法拉利买单的原因。

电动汽车充电桩 新能源 (1)

趁机打磨电驱技术，电动车也要有“驾驶灵魂”

法拉利并没有就此放弃，而是计划利用这段“空档期”继续打磨电动技术。据专利信息显示，法拉利正开发一套“虚拟引擎+虚拟变速箱”系统，试图在电动车上模拟出燃油车的听觉和操作反馈，让用户在“无油”的同时也能保有驾驶激情。

类似的理念，其实现代Ioniq 5 N已经先行一步。对于那些对声浪和换挡手感有执念的超跑用户来说，这种“模拟体验”可能是未来妥协的桥梁。

不止法拉利，意大利豪车集体“踩刹车”

这一趋势不仅仅是法拉利的选择。兰博基尼已将旗下首 款电动车的发布时间从 2028 年延后至 2029 年；玛莎拉蒂则直接取消了MC20 的电动版本。

背后的原因其实很现实：虽然全球电动车大趋势仍在推进，但高端性能电动车的市场热度远不如预期。加上各国对于燃油车禁售的政策也出现松动或推迟，这类车企也不得不“回头看看风向”。

法拉利的选择：不抢跑，更不盲从

在此背景下，法拉利的“稳字当头”显得尤为清醒。与其仓促推出一款半成品电动车，不如静观市场变化。等消费者真正准备好、需求真正到位，再以“跃马”一贯的姿态推出真正能打的产品。

说到底，法拉利不是为了抢电动车的“首发”，而是要做那个电动时代仍能打动人心的豪车品牌。而这样的沉稳与底气，也正是百年品牌最珍贵的资本。

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