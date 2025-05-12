C++创始人：需要改变的不是语言，而是开发者的思维方式！

“即使利用AI编写代码，但解决问题仍然是人类的工作”， C++创始人强调了开发者在AI时代的存在意义……

站长之家(ChinaZ.com) 5月12日 消息:“C++ 不是一种可替代的语言。如果你问我们真正想要改变的是什么，那可能不是语言本身，而是开发人员的思维方式。”C++创始人、哥伦比亚大学教授比雅尼・斯特劳斯特鲁普在 12 日接受媒体采访时，如是强调。他表示，即使在人工智能（AI）和新语言引领的开发环境发生变化的情况下，C++存在的理由依然有效，并指出真正的挑战不是语言，而是思维方式的转变。

他认为，当前的软件（SW ）生态系统过于注重“便利性”和“速度”，结果导致语言和开发方法的核心原则正在被削弱。

斯特劳斯特鲁普特别指出，基于人工智能的代码生成工具助长了“无意识编码的习惯”。他表示：“人工智能专门学习并重新组合了现有代码”，“结果是，过去错误的模式、陈旧的风格很可能会被重复使用”。

作为这一观点的依据，他指出基于 GPT 的代码生成器仍然在推荐 C++ 中早已被摒弃的方式，比如原始指针（raw pointer）或传统的数组指针传递。他解释说，问题在于：这些工具可能反而会阻碍现代 C++ 的编程理念 —— 即编写安全且表现力强的代码的趋势。

对此，他警告称，依赖人工智能提供的 “看似正确答案的代码” 的开发者越来越多，而编程的本质 —— 问题识别和抽象设计能力必然会退化。

此外，他断言：“优秀的开发者应该能够定义问题并构建与之匹配的模型”，“编码只是结果，一旦将问题识别委托给人工智能，开发者就不再是技术人员了”。

斯特劳斯特鲁普教授对人工智能时代创造新语言、或废弃现有语言的尝试也持强硬立场。他说：“仅仅因为语言的某些功能存在风险，就去除这些功能或替代该语言，这并不是正确的答案。”

他解释说，C++ 确实提供了一些复杂、且有时可能存在风险的功能，但正是这些功能成为了高性能系统、实时控制、大规模分布式处理等重要领域必不可少的工具。

斯特劳斯特鲁普教授还强调，他希望人工智能等技术的发展不会以威胁开发者专业能力的方式进行。他的观点是，人工智能可以提高代码编写的生产效率，但为了防止由此导致的判断能力丧失和技术债务扩散等问题，开发者自身需要对语言和设计原理有深刻的理解。

与此同时，斯特劳斯特鲁普教授对 C++ 的内存安全性问题、以及因这一问题而试图替代该语言的动向表示了深切担忧。

最近，由于 C++ 的手动内存管理特性而产生的内存漏洞被认为是安全漏洞的主要原因，因此，关于转向像 Rust 这样强调内存安全性的语言的讨论愈发高涨。

针对这些批评，斯特劳斯特鲁普教授强调了 C++ 的基本设计理念： C++从诞生之初就以类型安全和资源安全 —— 即内存安全性作为核心目标。他还强调，C++ 是一种可进化的语言，并通过现代功能和工具不断提高安全性。

顺应这一趋势，他提出了配置文件的概念，作为解决 C++ 内存安全问题的一种策略。斯特劳斯特鲁普教授表示：“新的语言未能同时具备 C++ 那样的性能、控制力和抽象范围”，“C++ 所具备的特性不仅仅是悠久的传统，更是高性能软件开发所需的基本能力”。

接着他又说：“C++ 是一种无法被替代的语言”，“如果你问我们真正需要被替代的是什么，那有可能不是语言，而是开发者的思维体系”。

此外，他指出 “互操作性” 是新兴语言必然面临的现实问题。

他警告说：“任何新语言要想成功，都必须与 C++ 和 Python 等现有语言很好地兼容。” “否则，我们最终得到的只是一堆支离破碎的、彼此之间难以沟通的语言。”

基于这些主张，他表示，“现代 C++” 的核心不在于使用新功能，而在于如何协调语言的理念和风格。

斯特劳斯特鲁普教授解释说，自 C++ 11 之后，这个语言提供了多样的特性，诸如智能指针、自动类型推导（auto）、概念（concepts）、模块系统（modules）等，并非仅仅是可选的选项，而是构建安全且强大的软件的核心组成部分。

他强调：“使用‘导入（import）’代替传统的‘#include’，并积极利用移动语义和智能指针”，“现代 C++ 的使用方法才是保持和提升开发者能力的关键”。

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