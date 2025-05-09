带摄像头的 AirPods 即将问世，预计于2027年发布！

苹果公司正在开发内置相机功能的 AirPods 和 Apple Watch……

站长之家(ChinaZ.com) 5月9日 消息:据彭博社 9 日报道，苹果公司已为配备摄像头的 AirPods 开发了代号为“ Glennie ”的芯片，为配备摄像头的 Apple Watch 开发了代号为“ Nevis”的芯片，并计划在 2027 年左右发布这两款产品。

在此之前的去年，苹果分析师郭明錤表示，苹果希望在 AirPods 中集成红外摄像头，以便在 Vision Pro 和未来的设备中提供更好的空间音频体验。此外，相机还可以检测手部动作，用于支持空中手势控制。彭博社记者马克·古尔曼表示，“苹果正在考虑一款能向 AI 提供数据的摄像头。”

对于 Apple Watch，未来的型号可能会在显示区域配备一个摄像头，而 Apple Watch Ultra 可能会在数码表冠附近配备一个摄像头 —— 该摄像头有望实现视觉智能功能，为用户提供周围环境的信息和更加个性化的指导。

不过，Apple Watch 和 AirPods 中安装的摄像头不太可能用于拍照或使用 FaceTime 等功能。据预测，它将主要用于设备内 AI 功能的视觉数据获取。

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