你的下一部 iPhone 会是“美国制造”吗？我们一起来扒一扒

iPhone 由来自 28 个国家的 2700 个零部件组成。如果把这些零部件全部转移到美国，一切都会被颠覆……

特朗普政府再次提出将 iPhone 生产从中国和印度转移到美国的想法。“还记得为了制造iPhone，数以百万计的人在不停地拧螺丝吗？”美国商务部长霍华德·卢特尼克去年四月说道。“这种事也将会发生子啊美国。”

但事实真的如此吗？

当一款设备由来自全球各地供应商提供的数千个零部件组成，且最终产品是在工资水平较低的国家由人工组装时，上述想法就会成为一个谬论。

《金融时报》对iPhone的供应链和组装链的复杂程度进行了分析。一部现代 iPhone 由来自 28 个国家/地区 187 家供应商的约 2700 个零部件组成。这些零部件大部分来自中国和日本，这是有原因的：零部件离 iPhone 的组装地越近，采购起来就越快、越容易，而且所有成本也会更低。

但这不仅仅关乎零部件。就拿每部 iPhone 的底盘铝制框架来说。每一部 iPhone 都由高精度数控机床（CNC）从铝块上切割而成 —— 目前，只有中国才拥有这种类型、数量以及操作这些机床的专业知识。

还有稀土矿物，例如钇、镧、钕、镝和铽 —— 这些矿物对于从磁铁、显示器、到电池等一系列部件都至关重要。没有这些稀土矿物，一切都将停摆。顾名思义，这些矿物非常稀有，其中大部分来自中国。这给“美国制造”的 iPhone 又增添了一道障碍：运输、关税、以及现在中国对许多此类必需稀土矿物实施的出口限制，这让科技公司本就混乱的处境雪上加霜了。

好吧，就算苹果能挥挥“魔杖”，便解决所有零部件和稀土矿物问题，并造出足够多的数控机床来处理 iPhone 生产所需的铝加工。那么组装呢？

iPhone 的组装非常耗费人力，需要拧很多小螺丝（这些精密螺丝目前在中国和印度生产），这是因为在中国和印度雇佣工人比建造自动化工厂便宜得多。这些组装厂规模庞大，容纳了约 30 万人在工厂生活和工作。光是工厂规模就非常庞大，这还不包括如何让人们在这样的巨型工厂工作，并接受一种截然不同的工作方式。

例如，像富士康这样负责大部分 iPhone 组装工作的组装商，通常会在新款 iPhone 发布前招募数万名额外工人，然后在首批订单交付后就让他们离职。但这样的做法，在美国几乎不可能发生，规模更是难以想象。

且，即使苹果在美国投资建立这样一家组装工厂，我们还需要考虑到：中国工人基本工资大约是每月 214 美元，而美国工厂工人的工资约为每月 3500 美元。

正是这样的组装规模，才使得 iPhone—— 以及你购买的几乎所有其他科技产品 —— 能够维持目前的价格水平。对这个体系的任何变动、调整或改变都会立即导致价格上涨。

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