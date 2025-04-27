马斯克的xAI寻求 200 亿美元投资，估值超 1200 亿美元

埃隆・马斯克（Elon Musk）的人工智能（AI）企业 xAI Holdings 正在推进规模达 200 亿美元的融资。

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息:彭博社于当地时间 26 日援引了“消息人士的话”报道称，xAI 控股公司正在进行初期投资协商，具体的融资金额尚未确定。不过，有预测称，如果融资成功，最终金额可能会超过 200 亿美元。这将成为继最近融资 400 亿美元的 ChatGPT 开发公司 OpenAI 之后，史上第二大规模的融资。

目前，马斯克正在寻求投资，目的则是为了构建一种结合人工智能和社交媒体的新商业模式。业界分析认为，如果融资成功，将能够减轻 X 公司（X，原推特）巨大的债务负担。

目前，X 公司每月要支付相当于 2 亿美元的利息费用。据报道，截止至去年年底，X 公司每年的利息费用已经超过了 13 亿美元。

美国 IT 媒体《TechCrunch》评价称，xAI 推进 200 亿美元规模的融资，这不仅反映了投资者对人工智能的高度关注，也体现了马斯克对特朗普政府的影响力。

业界认为，马斯克很有可能从那些一直持续参与特斯拉（Tesla）、太空探索技术公司（SpaceX）等项目的投资者那里获得资金。

另一方面，xAI 是今年 3 月由马斯克的人工智能初创企业 xAI 与社交媒体（SNS）企业 X（原推特）合并而成的公司，其企业价值估计超过 1200 亿美元。在公司合并时，xAI 的价值评估为 800 亿美元，X 公司的价值评估为 330 亿美元。

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