首页 > 热点 > 关键词  > 马斯克最新资讯  > 正文

马斯克的xAI寻求 200 亿美元投资，估值超 1200 亿美元

2025-04-27 09:07 · 稿源：站长之家

马斯克.png

埃隆・马斯克（Elon Musk）的人工智能（AI）企业 xAI Holdings 正在推进规模达 200 亿美元的融资。

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息:彭博社于当地时间 26 日援引了“消息人士的话”报道称，xAI 控股公司正在进行初期投资协商，具体的融资金额尚未确定。不过，有预测称，如果融资成功，最终金额可能会超过 200 亿美元。这将成为继最近融资 400 亿美元的 ChatGPT 开发公司 OpenAI 之后，史上第二大规模的融资。

目前，马斯克正在寻求投资，目的则是为了构建一种结合人工智能和社交媒体的新商业模式。业界分析认为，如果融资成功，将能够减轻 X 公司（X，原推特）巨大的债务负担。

目前，X 公司每月要支付相当于 2 亿美元的利息费用。据报道，截止至去年年底，X 公司每年的利息费用已经超过了 13 亿美元。

美国 IT 媒体《TechCrunch》评价称，xAI 推进 200 亿美元规模的融资，这不仅反映了投资者对人工智能的高度关注，也体现了马斯克对特朗普政府的影响力。

业界认为，马斯克很有可能从那些一直持续参与特斯拉（Tesla）、太空探索技术公司（SpaceX）等项目的投资者那里获得资金。

Grok、马斯克、xAI

另一方面，xAI 是今年 3 月由马斯克的人工智能初创企业 xAI 与社交媒体（SNS）企业 X（原推特）合并而成的公司，其企业价值估计超过 1200 亿美元。在公司合并时，xAI 的价值评估为 800 亿美元，X 公司的价值评估为 330 亿美元。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 马斯克旗下Neuralink拟融资5亿美元估值已达85亿美元

    马斯克旗下脑机接口公司Neuralink计划融资5亿美元，投前估值达85亿美元。该公司由马斯克家族办公室负责人Jared Birchall领导，目前已为3名患者植入设备且运行良好，计划2025年为20-30例患者进行植入手术。马斯克透露，下一步研究方向是帮助视障人士恢复视觉，包括先天失明者，通过设备直接连接大脑视觉皮层实现。目前该技术已在猴子身上成功测试两年。

    ​Neuralink ​马斯克 ​生物技术

  • Neuralink计划融资5亿美元：为马斯克旗下公司 估值已达85亿美元

    马斯克旗下脑机接口公司Neuralink正筹划新一轮融资，计划募资约5亿美元，公司估值已达85亿美元，较去年11月的35亿美元显著提升。目前已有3名患者成功植入其设备且运行稳定，公司计划2025年将手术规模扩大至20-30例。若临床验证顺利，其估值有望突破百亿美元。不过该技术仍需跨越伦理审查和长期安全性验证等关卡。

    ​Neuralink ​马斯克 ​脑机接口

  • 大风天气减少外出！北京大风吹倒1200株树木

    截至4月12日19时00分，北京全市园林绿化系统累计出动巡查抢险人员29629人次，车辆4394台次，第一时间处置倒伏树木1202株，较大折枝4336处，全市关闭公园336家，其中市属13家公园全部闭园。气象部门预计，13日北京仍有9-10级的阵风，西部北部阵风可达11级以上，4月14日开始气温将明显回升，气温起伏，大风呼啸请大家及时关注临近预报预警信息，提前做好防范，外出注意适时调整着装。不要在户外大型广告牌、霓虹灯、灯箱和树木下长期逗留、行走，以免发生危险，高空作业人员要立即停止作业，躲避到安全地区域。

    ​北京园林绿化 ​大风天气预警 ​公园闭园信息

  • 离开OpenAI后，苏茨克维搞了个SSI，估值已达 320 亿美元

    随着竞争加剧，这种神秘的做法在前沿 AI 公司中越来越普遍。

    ​AI初创公司 ​融资新闻 ​OpenAI

  • 2025福布斯全球亿万富豪榜发布：马斯克3420亿美元身家再成世界首富

    今晚，2025福布斯全球亿万富豪榜正式发布。今年，全球有创纪录的3028人登上了福布斯年度全球亿万富豪榜，比去年多了247人，这也是亿万富豪人数首次突破3000大关。他们的总身家达到创纪录的16.1万亿美元，比一年前增加了2万亿美元，超过了除美国和中国之外世界上任何一个国家的GDP。榜单显示，埃隆马斯克身家达3420亿美元，排名第一；马克扎克伯格（2160亿美元）排名第二�

    ​福布斯亿万富豪榜 ​全球富豪人数 ​亿万富豪身家

  • 美商海盗船带来2025款HX1200/1500i电源：支持ATX 3.1

    快科技4月16日消息，美商海盗船近日推出2025款HX1200i和HX1500i全模组电源，这两款旗舰产品凭借出色的性能表现和智能化设计，为高端PC用户带来全新选择。技术规格方面，新品全面支持最新ATX 3.1和PCIe 5.1规范，获得Cybenetics白金认证，转换效率高达91%。采用先进的LLC谐振 DC-DC转换架构，配备140mm FDB液压轴承风扇，支持智能启停技术，分别获得Cybenetics LAMBDA A和A-噪声等级认证。作为一款数字电源，2025款HX1200i和HX1500i配备了与主机通信的USB Type-C接口，用户可以通过iCUE软件进行单/多路切换、功率监控和风扇曲线自定义等设?

    ​美商海盗船 ​HX1200i电源 ​HX1500i电源

  • 90后男子搬砖9年攒下200万 每天要扛2000块砖

    一位出生于1990年的何先生，凭借在工地上的辛勤付出，九年间实现了财富积累，书写了一段属于自己的奋斗篇章。何先生自20岁起便投身于工地工作，从最基础的抗楼、搬砖、砌墙等活计干起。在工地这个充满汗水与艰辛的舞台上，他展现出了超乎常人的毅力与决心。当别人每天扛1000块砖时，他给自己定下了更高的目标，每天要扛2000块砖。正是凭借着这股子不服输的劲头和日

    ​奋斗故事 ​工地生活 ​财富积累

  • 特斯拉第一季度净利润4.09亿美元 马斯克5月将减少为特朗普工作

    特斯拉最新财报显示公司业绩大幅下滑：2024年第一季度营收193.35亿美元，低于预期的213.48亿美元；净利润4.09亿美元，同比暴跌71%。汽车交付量33.7万辆，同比下降13%，创2022年以来新低。能源业务虽增长67%至27.3亿美元，但难掩整体颓势。马斯克宣布5月起将减少在DOGE的工作时间，专注特斯拉业务。今年以来特斯拉股价已累计下跌超40%，市场对其未来发展保持高度关注。

    ​特斯拉财报 ​汽车行业 ​营收下滑

  • 苹果长焦之王！曝iPhone 17 Pro升级4800万长焦：祖传1200万被砍了

    据博主爆料，iPhone17Pro将会升级为4800万像素长焦，届时1200万像素将在iPhonePro系列旗舰上退出。目前iPhone16Pro和iPhone16ProMax的主摄和超广角都已升级到4800万像素，长焦端则是1200万像素，支持5倍光学变焦。除了硬件方面的变化，iPhone17Pro外观设计也有大幅变化，该机采用横向大矩阵相机DECO，造型神似小米11Ultra，后置三摄位于左侧，闪光灯和LIDAR激光雷达扫描仪位于矩阵相机右侧。

    ​iPhone ​17 ​Pro

  • 特斯拉：已建2000座超充站 100%覆盖中国内地所有省市

    长途自驾中，充电是否方便一直是一些朋友对电动车的疑虑。特斯拉公司副总裁陶琳宣布，特斯拉充电网络的布局仍在不断拓展目前在国内已经建设了超过2000座超充站，100%覆盖中国内地所有省份和直辖市。正因为超低故障率，特斯拉车主来到超充站可以即充即走，几乎不会遇到故障或者无法及时充电的情况。

    ​特斯拉 ​电动车 ​充电网络

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM