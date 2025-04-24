加密货币公司向特朗普捐赠了近 62 亿，但，他们从中获益了吗？

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息:最近的一份报告显示，加密货币公司、以及这一行业的相关个人向特朗普的第二届就职委员会捐赠了超过 8500 万美元（约合 62 亿人民币）。这些捐款引发了人们对捐赠者是否获得任何回报的好奇，因为他们之中的许多人都从特朗普本届任期内的决策得到了好处。

据悉，至少有 15 家加密货币相关公司或高管向该委员会分别捐赠了超过 10 万美元 —— 这一行业的最终捐款总额超过了 8500 万美元，占了一月就职典礼筹集的 2.39 亿美元总额的很大一部分。值得一提的是，名单上不乏一些业内最知名的公司，诸如 Ripple Labs、Robinhood、Coinbase、Uniswap、Kraken、Crypto 和 Consensys等。

在此之前，美国证券交易委员会曾对多家加密货币公司展开调查或提起诉讼。但特朗普重掌白宫后，许多此类调查被“悄悄”地解决了。无论这是否与捐款有关，但显然，特朗普政府对加密货币监管采取了完全不同的策略。

例如，Circle 推进了公开上市进程，并将此归功于新政府的政策。Galaxy Digital 也获得了关键的监管批准，才得以重组，并准备在纳斯达克上市。其他捐赠者也通过不同的方式拿到了好处。据报道，Crypto 和 ONDO 与特朗普家族相关的企业建立了金融合作伙伴关系。而诸如 Multicoin 和 Paradigm 的一些公司则是收到了特朗普政府“加密货币峰会”的邀请，而其他一些具有重要影响力但没有捐赠的公司，例如以太坊基金会，则被排除在外了。

这一切，也导致了加密货币社区内部对徇私舞弊和腐败行为指控的日益增多。

批评人士认为，这似乎营造出一种可以用金钱购买准入权，或至少是更优惠待遇的体系。随着调查逐渐结束和监管发生变化，特朗普与加密货币行业的关系正受到密切关注。

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