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2599元起，国补低至2210元！一图看懂Realme真我GT7

2025-04-23 16:58 · 稿源：站长之家

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站长之家(ChinaZ.com) 4月23日 消息:4 月 23 日下午，Realme真我举行了旗舰新品发布会，会上发布了真我GT7、真我Buds Air7 Pro 等新品。其中，作为真我旗舰新品的真我GT7以惊人的性价比引发了粉丝们的热烈反响。这款备受瞩目的新品以 2599 元的起售价震撼登场，并承诺价保618，让消费者无需担心价格波动。更令人惊喜的是，享受国家补贴后，到手价低至 2210 元，性价比爆棚！

配置方面，真我GT7 搭载了先进的3nm旗舰芯片天玑9400+，这颗芯片采用了行业领先的3nm制程工艺，不仅性能强劲，还具备出色的能效表现，能够轻松应对各种高负载任务，无论是大型游戏还是专业级应用，都能流畅运行。

在续航方面，真我GT7 配备了7200mAh的超大容量电池，搭配100W的比较优秀快充技术，实现了超长续航与快速充电的美好结合。7200mAh的电池容量足以满足用户一整天的重度使用需求，而100W的快充技术则能在短时间内迅速为手机补充电量，让用户不再为电量焦虑。

此外，真我GT7 还配备了一块京东方144Hz电竞直屏，屏幕刷新率高达144Hz，能够提供极其流畅的视觉体验，无论是观看高速运动的画面还是进行激烈的游戏对战，都能让用户感受到较好的的流畅感。这块屏幕还具备出色的色彩表现和对比度，能够呈现出细腻且逼真的画面效果。

真我GT7 于今天 17 点正式开启预售， 4 月 29 日 10 点正式开售。

亮点：

3nm旗舰芯天玑9400+；

7200mAh泰坦电池+100W秒充续航组合；

京东方144Hz电竞直屏，6500nit+1800nit+1000nit，亮度领跑；

全新石墨烯冰感科技机身。散热更强，更轻薄，更耐摔；

全新小布助手，接入满血版DeepSeek；

索尼IMX896 旗舰主摄，支持迅驰闪拍、实况照片、水下相机三项旗舰影像功能；

……

附一图看懂：

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