“十年内就会被人工智能取代”，ChatGPT 们可以取代律师吗？

AI 是会抢走我们的工作？还是成为比任何人都更可靠的助手呢？

“十年内就会被人工智能取代，你还敢炫耀吗！” 电话另一端的人说完后挂断了电话。在规定的 15 分钟的电话法律咨询过程中，我会因为打断那些不断提问的人而被骂，他们说我太无情了，但这么新颖的‘脏话’，身为律师的我还是第 一次听到。

理性、聪明、知识渊博甚至善良的 AI 真的会接管法庭，取代傲慢的法官、专制的检察官、以及自私的律师吗？

AI 已经自然而然地渗透到我们生活的方方面面 —— 朋友的 SNS 中充斥着 AI生成的照片；八岁的儿子通过安装在平板电脑上的 AI 产品学习英语；我拍了女儿手部的照片，并上传到 ChatGPT ，以检查她手上的是荨麻疹呢，还是花粉过敏 —— 反馈中，不仅有详细的解释、还有实际的临床照片；一起锻炼的友人对 ChatGPT 提供的食谱赞不绝口，说它比教练更专业……

想着想着，我冲动地打开了 ChatGPT，并向它提出了我的疑问：“人工智能可以取代律师吗？”

“某些方面是可以被取代的，但很难被完全取代。更准确地说，在未来，AI 会作为辅助律师的‘助手’存在着。”一个无懈可击的答案，甚至从这个回答中，你能感觉到它对为自己职业未来感到担忧的律师的共情和关怀。

诚然，AI 比任何律师都更擅长快速找到适用于特定事实情况的法律条款、判例、以及一般法律原则，但仅凭这一点，并不能为“下一步应该做什么”提供实际的方向思路。例如，在咨询养老院发生的摔倒事故、或与男友发生性关系后感染性病等案例时，AI只会告诉你索赔方式和胜诉案例，却无法告诉你现实中的医疗诉讼、性病传播案件到底有多复杂，想要胜诉有多难 —— 至少目前还没办法做到这点。

那些想要自己打官司的人，大多都会在如同外星文般的法律术语和复杂程序的阻碍面前碰壁，最终还是选择去找律师。不同于人类律师，AI 不会告诉你，即便性病感染得到认定，能获得的赔偿金额可能不到律师费的一半，或者，即使判决由对方承担诉讼费，也并不意味着你真的能拿到这笔补偿。在这种时候，它也不会告诉你，与其毅然决然地打官司，不如通过发送内容证明等方式寻求圆满的和解才是佳选。如果，你只是一味地相信 AI 说的话，就贸然提起诉讼，很可能会以失败告终。

AI 擅长根据统计数据提供一般性的答案，但它无法完全了解一个人的实际情况，也无法根据个体状况制定应对计划。正如医生警告说，如果只依赖 ChatGPT 而不去医院，可能会错过治疗的黄金时间，最 好的做法是先接受专科医生的诊断，然后在细节实施时，使用 AI 作为辅助。

不过，如今的 ChatGPT 热潮也给专家们敲响了警钟。

每个人都知道直接与律师、医生、会计们交谈，会比找 ChatGPT 更好。但我们仍然更倾向于使用 ChatGPT，原因可能在于：在我们的社会中，与专家会面需要花费太多的时间和金钱，而我们中的大多数并没有这样的条件！