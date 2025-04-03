去年，Meta在韩赚了近 10000 亿，却只缴了 54 亿的税

Meta 在韩狂赚近 10000 亿却仅缴税 54 亿

通过 Instagram 和 Facebook 赚取近 10000 亿韩元

韩国法人税仅缴纳 54 亿

Facebook 韩国以“广告采购费”形式转至总部

整体收入缩水……避税指责持续发酵

“Meta 去年通过韩国国内广告业务获得了近 10000 亿韩元的收入，但实际缴纳的企业所得税仅为 54 亿韩元（约合人民币 2689.2 万元）”韩国IT业内人士如是说道。

站长之家(ChinaZ.com) 4月3日 消息:根据 3 日 Facebook Korea 公布的 2024 年度审计报告，该公司去年通过韩国本土广告创收 9545 亿韩元。但支付给 Meta 爱尔兰公司的“广告采购费”却高达 9055 亿韩元，导致转售利润仅剩 450 亿韩元，占广告总销售额的5.1%。

Facebook Korea 去年总营收为 737.96 亿韩元，营业利润 222.6 亿韩元，同比分别增长 13.3% 和 48.9%。其收入来源分为广告转售和技术服务两类，其中广告转售业务是指从 Meta 集团采购广告库存后向韩国广告主二次销售。

由于账面收入有限，纳税额也相应较低。去年企业所得税同比增加 6.6% 至 54 亿韩元。

实际上，不仅 Meta 一家公司采取了这种做法，包括谷歌、Netflix 等全球科技巨头也采取类似策略，这也引发了IT业内人士、网民等对其这一行为的持续批评。

值得一提的是，韩国嘉泉大学经营学教授全圣民（音译）曾在去年指出，Facebook 在最近三年（2021-2023）本应缴纳比较高 12000 亿韩元的企业所得税。

（注：货币换算按 1 亿韩元≈ 498 万人民币估算，数据仅供参考，以实时汇率为准）

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