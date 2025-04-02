Meta的“千刀级”智能眼镜或配微型显示屏，跨平台兼容性依旧成谜

Meta 的“Hypernova”智能眼镜售价或超 1000 美元，其右侧镜片将搭载微型显示屏及独立应用托盘，但可能存有系统互通障碍。

站长之家(ChinaZ.com) 4月2日 消息:Meta 想要在蓬勃发展的 AR 眼镜市场拿下比较大的那块蛋糕，而他们的下一步动作，可能会掏空你的半个钱包了。据彭博社马克·古尔曼周二援引匿名消息称，这款代号为“Hypernova”的AR眼镜或于今年面世，其右侧镜片将内置微型单目平视显示器，因此其售价将超过 1000 美元（约合人民币 7200 元）。虽然价格令人咋舌，但 Meta 真正的挑战在于：如何让这款昂贵设备的软件系统别太拉胯！

据报道，这款“Hypernova”AR眼镜预计会在今年的某个时间点发布。作为 Meta 新款带屏幕的眼镜，“Hypernova” 将在右侧镜片中配备一个微型单目显示屏，可向用户显示手机通知、照片、谷歌地图的导航信息等。据古尔曼透露，这款设备的价格至少得 1000 美元，某些版本的价格可能高达 1300 或 1400 美元。这款眼镜很可能在今年的 Meta Connect 大会上亮相，这款设备还可能配备更大的传感器，拍摄质量应该会优于Ray-Ban Meta智能眼镜的 1200 万像素摄像头传感器。

Hypernova 预计将延续 Meta 既往的设计语言：目前的 Ray-Ban Meta 智能眼镜的起售价为 300 美元，变色镜片版本的价格接近 380 美元。这些眼镜使用物理按钮控制内置摄像头拍摄照片或视频。眼镜的理想功能是内置扬声器，用户可以通过在右镜腿的电容传感器上滑动手指来控制。古尔曼提到，Hypernova眼镜的物理控制方式可能与雷朋眼镜相同。

Meta未来的所有可穿戴设备的主要痛点或均在于软件。彭博社指出，Hypernova 将启动独立主界面，或将配备横向排列的应用程序抽屉，内置照片、相机和地图等专属应用。古尔曼表示，这款眼镜“将继续严重依赖”Meta View应用 —— Ray-Ban眼镜用户就是通过这款应用将照片从眼镜传输到手机的。但这款应用本就体验不佳，如今还要承担手机通知推送等新功能，不免令人担忧。

Meta的软件短板在硬件领域暴露无遗。这家网页起家的公司始终受制于手机厂商的生态系统规则，其 Meta View 应用深受操作系统限制。扎克伯格曾多次公开抱怨 Ray-Ban Meta 与其他第三方硬件 同 iOS 系统的兼容性问题。若新品仍受困于相同的境地，恐将重蹈智能眼镜“前辈们”的覆辙。

内部消息显示Meta计划今年推出多款智能眼镜（包括为运动员打造的Oakley品牌版本）。但当这些设备需要适配其他厂商的手机时，战略矛盾就会凸显。除非扎克伯格团队握有未公开的技术突破，否则这些光鲜亮丽的新眼镜带来的，恐怕更多是挫败而非惊喜。

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