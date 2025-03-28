那个利用 AI 通过亚马逊、Meta面试的大学生，被学校开除了！

站长之家(ChinaZ.com) 3月28日 消息:哥伦比亚大学的学生罗伊・李（Roy Lee）称，他在开发了一款AI工具后被学校停学了 —— 这款工具曾帮助他通过了 Meta（原 Facebook）、亚马逊（Amazon）和 TikTok 严苛的技术面试（文章《一名大学生利用AI“通过”亚马逊、meta的面试后，他被举报了……》）。李在 3 月 26 日领英（LinkedIn）上的一篇帖子中写道：“我因为抵制 Leetcode 面试而被哥伦比亚大学开除了。”

本月早些时候，李的故事在社交媒体上疯传开来。李原本是，或者说曾经是哥伦比亚大学的一名大二学生，原本将于 2026 年毕业。作为一名计算机科学的学生，他一心想要进入大型科技公司 —— 在像 FAANG（Facebook、亚马逊、苹果、网飞和谷歌）这样的公司谋得一份工作。

他只需要通过技术面试就行。技术面试，或者说 “Leetcode” 面试，是一个极为严苛的过程。求职者常常被要求在公司员工的监视下，进行一场漫长而乏味的编程测试。而且，技术面试中涉及的问题，往往是一些程序员在实际工作中几乎不会遇到的。

据李讲述，为了通过技术面试，他准备得身心俱疲。于是，他开发了一个简单的工具。在技术测试过程中，这款工具可以对他的屏幕进行截图，然后让一个AI系统来为他答题。他说，这个工具很有效，他也收到了多家科技公司的录用通知。之后，他开始出售自己这款名为 “Interview Coder” 的软件的订阅服务，并且在 YouTube 上发布了一段他使用该软件通过亚马逊技术测试的视频。

后来，有人向哥伦比亚大学告发了他 —— 李分享了学校发给他的一封信的副本 —— 信件的发件人姓名被涂黑了，但发件人称自己是一名亚马逊的员工，在看到李发布在 YouTube 上的视频后感到很不满。亚马逊拒相对李的事情发表具体评论，而哥伦比亚大学也不愿对此事置评，称，由于“隐私法”，他们无法这样做。

李在领英上表示：“我把这封信发布出去后，在 X 上迅速走红，这可能比其他任何事情都更能保护我。” 本月早些时候，李表示，离他的纪律听证会只有几天时间了。他对此不屑一顾，说自己不会留在国内，还计划离开哥伦比亚大学。

根据他在领英上发布的帖子，他最终还是以某种方式参加了听证会。他说：“在听证会上，哥伦比亚大学强迫我承认了一个很奇怪的罪名 —— 即这个工具可能会被用来帮助哥伦比亚大学计算机科学课程的学生作弊（实际上不会）。他们对我进行了留校察看处分，还因为我泄露了所有文件（举报信等）安排了另一场听证会。” 他还说：“一周半后，我就被学校彻底开除了。哈哈！”

本月早些时候，李分享的那份来自哥伦比亚大学的投诉文件上有一个大大的水印，上面写着 “不得分发” —— 他向媒体分享了这份文件、同时也在 SNS 上发布过这张文件的照片。

李还在领英和 X 上分享了他听证会的笔记副本。根据他发布的文件内容显示：“听证官员审查了提交的证据，并注意到你在 SBS 藕条上发布了你的纪律处分记录文件 —— 包括来自学生行为管理部门的信件、案件档案、一张照片，以及 2025 年 2 月 12 日院长纪律听证会的视频记录”、 “鉴于违规行为的性质，你立即被停学，并从哥伦比亚学院离开，2026 年 5 月 20 日之后才有资格返校。”

李正在以每月 60 美元的价格出售那款给他带来诸多麻烦的软件的订阅服务。与哥伦比亚大学的每一次交锋都在提升他的知名度，他在领英上写道：“现在想想，还挺有意思的，事后看来，这是一个很棒的故事，但事实是，整个过程中我都非常焦虑。承担这么大的风险，把我的心理承受能力逼到了极限，但我很高兴自己这么做了。”

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