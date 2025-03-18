保守了？谷歌DeepMind CEO：媲美人类的AI将在5至10年内实现

人工智能（AI）将在未来 5 到 10 年内，达到人类水平（AGI）。

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息:据CNBC报道称，谷歌旗下人工智能实验室 DeepMind 首席执行官戴密斯·哈萨比斯在周一（当地时间）的新闻发布会上预测，能够与人类竞争的人工智能即将出现，虽然各方面都能赶上人类的AI的落地还有很长的路要走，但成为现实也只是时间问题而已。

哈萨比斯表示：“目前，人工智能在某些领域表现非常出色，但尚未达到能够像人类一样执行所有复杂功能的阶段。”他将AGI定义为“能够执行人类所能执行的所有复杂功能的系统”。

他还强调说，解决现实问题的能力是开发 AGI 必须解决的关键要素。“AGI在未来 10 年内成为现实的可能性很高”，他表示，“特别是，确保对现实世界情境的理解和适应能力是AI的重要课题”。

图源：视频截图

为此，DeepMind 解释说，正在利用《星际争霸》等策略性游戏研究 AI 的自主决策、合作、以及竞争的能力。哈萨比斯表示：“虽然人工智能解决游戏中问题的方式已经取得了进步，但将其推广到现实世界又是另一回事。”

对于何时能够实现AGI，业界存在着不同的看法。哈萨比斯对此表示：“近年来，人工智能在理解现实世界的能力上取得了重大进展”，但与其他专家相比，他对AGI实现的预测略显保守 —— 可在 5 到 10 年内实现。

其他AI行业的佼佼者人物认为 AGI 会更快到来。思科CEO Jeetu Patel 今年 2 月在世界移动通信大会上表示：当下的这些都是基础人工智能。之后才是AGI —— 即认知能力媲美人类水平，再往后便是所谓的比较优秀人工智能（ASI）。他强调说：“我认为，最早今年，我们就会看到AGI发挥作用的有力证明，而 ASI 还得再过几年。”

特斯拉CEO马斯克则预测 AGI 将会在 2026 年成为可能。OpenAI CEO 萨姆·奥尔特曼（Sam Altman）则模棱两可地用了“不久的将来”。Antropic 创始人兼CEO达里奥·阿莫迪 (Dario Amodei) 在今年 1 月的瑞士达沃斯世界经济论坛上大胆放言：“我认为未来两到三年内，将会出现一种在几乎所有任务上都比人类更优秀的人工智能。”

哈萨比斯表示“随着AI的进步，我们同时也得考虑研究伦理和安全的问题”、“一旦 AGI 变成现实，如何控制和利用它的讨论将变成重中之重。”

AI业界预测，继AGI之后，超越人类智能的比较优秀人工智能（ASI）时代将到来。对此， 哈萨比斯则认为“没人知道 ASI 何时会出现”、“一旦人工智能拥有了人类级别的思维能力，其影响将难以想象。”

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