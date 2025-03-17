京东：京东外卖已覆盖全国126城 已入驻30万品质堂食餐厅

站长之家（ChinaZ.com）3月17日 消息:自2月11日正式上线以来，京东外卖业务迅速拓展，目前已覆盖全国126个城市，入驻的品质堂食餐厅门店数量已突破30万家。这意味着，北京、深圳、广州、上海、成都等地的消费者，只需登录京东App首页，通过“品质外卖”入口即可轻松下单，享受便捷的外卖服务。

京东外卖在招募商家时，明确将范围限定在“品质堂食餐厅”，旨在为消费者提供更高品质的外卖选择。同时，为了吸引更多优质商家入驻，京东外卖推出了“0佣金”政策，即2025年5月1日前入驻的商家将全年免佣金，这一举措无疑为商家减轻了经营负担。

为了回馈广大用户，京东外卖还推出了餐补优惠活动。每天早10点、晚8点，用户通过京东首页“品质外卖”入口可领取最高20元的餐补，首批受益者包括京东PLUS会员及在校大学生，这一举措进一步提升了用户的消费体验。

在保障骑手权益方面，京东外卖也走在了行业前列。自3月1日起，京东开始逐步为外卖全职骑手缴纳五险一金，为兼职骑手提供意外险和健康医疗险。这一举措使京东成为首个为外卖骑手缴纳五险一金的平台，彰显了企业对骑手福利的重视。

为了确保骑手现金收入不受影响，未来一段时期内，外卖全职骑手缴纳五险一金的所有成本，包括个人所需缴纳部分，将全部由京东承担。目前，全国各地京东外卖全职骑手的五险一金缴纳工作均在有序推进中，这一举措不仅提升了骑手的归属感，也为外卖行业的健康发展树立了新的标杆。

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