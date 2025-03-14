马斯克密访NSA，称其需“彻底改革”，得“更白人、更男性”

站长之家(ChinaZ.com) 3月14日 消息:据《华尔街日报》的一篇报道显示，埃隆・马斯克于本周三到访了美国国家安全局（NSA），并与该机构的领导层进行了会面。据其报道称，马斯克的讨论集中在 “人员裁减和业务运营” 方面。《华尔街日报》援引了未署名的美国国家安全局官员的话：“不清楚” 马斯克是否询问了任何可能被视为敏感的情报或行动。马斯克拥有高档安全许可，鉴于他以往的种种行为，这一情况颇具争议。

美国国家安全局告诉《华尔街日报》，马斯克会见了局长蒂莫西·霍格(Timothy Haugh)，霍格于 2023 年乔・拜登执政期间上任。美国国家安全局的一位发言人在向 Gizmodo 发表的一份声明中表示：“昨天，美国网络司令部司令、美国国家安全局局长兼中央安全局局长蒂莫西·霍格，在埃隆・马斯克以“美国总统特别顾问”的身份初次到访美国国家安全局/中央安全局期间接待了他。美国国家安全局和美国网络司令部专注于总统、国防部长和国家情报总监的工作重点，与主要顾问会面可确保我们双方工作保持一致。”

马斯克此前曾批评过美国国家安全局，他在 3 月 6 日发推文称，美国国家安全局 “需要进行全面改革”，并附上了一张图片，图片上是一群大学生模样的人，以及该部门可能会去招聘的大学名单。

如果你还没get到为什么这张看似无害的图片会让马斯克喊出 “需要全面改革”的口号，那你可以去看看 X（原推特）用户的评论，似乎不少人都对美国国家安全局在招聘时录用非白人、或非男性的人员感到愤怒。

“那张照片里有异性恋白人男性吗？” 一条热门评论这样写道。只要有“非异性恋白人男性”的人出现，就被认为是对 “让美国再次伟大”（MAGA）运动的一种极大冒犯 —— 该运动一直在清除政府网站上任何被认为 “不够异性恋、不够白人、不够男性” 的内容，甚至连相关提及都不放过。

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