谷歌：我们的Gemma 3，单GPU便能媲美Deepseek

站长之家(ChinaZ.com) 3月13日 消息:在AI领域，“经济效益”一直是热门话题，在 DeepSeek 实现了令人瞠目的规模经济效益之后，谷歌也不甘落后地加紧了步伐。周三（当地时间），谷歌发布了他们比较新的开源大型语言模型 Gemma 3。谷歌方面宣传，这款模型只需要用等同于对手一小部分的计算能力，就能达到媲美 Deepseek R1 模型的准确率。

谷歌引用了“埃洛（Elo）等级分系统”，称 Gemma 3 的评分达到了 Deepseek R1 评分的 98% —— Gemma 3 为 1338 分，而 Deepseek R1 为 1363 分。

这意味着 R1 模型仍优于 Gemma 3。然而，据谷歌估计，要达到 R1 模型的评分，需要 32 块英伟达（Nvidia）的主流 “H100” GPU 芯片，而 Gemma 3 仅需使用一块 H100 GPU 芯片。

谷歌称，Gemma 3 的计算能力与Elo评分之间的平衡达到了一个 “理想状态”。

谷歌在一篇博文中，将 Gemma 3 宣传为 —— “你能在单张 GPU 或 TPU（张量处理单元）上运行的比较强大的模型”，TPU 指的是该谷歌专为应用定制的集成电路芯片。

该博文在提及Elo评分时写道：“就其规模而言， Gemma 3 实现了先进的性能，在 LMArena 推荐榜（知名AI榜单）的初步人类偏好评估中，其表现超过了 Llama-405B、DeepSeek-V3、以及 o3-mini。”

谷歌的 Gemma 3 模型在Elo评分上也超过了 Meta 公司的 Llama 3 模型。据谷歌估计，运行 Llama 3 需要 16 块 GPU 芯片。

需要注意的是，竞争对手使用的 H100 芯片数量都是谷歌的估计，Deepseek 仅披露了一个使用 1814 块英伟达性能稍弱的 H800 GPU 芯片来作为 R1 模型提供服务的例子。

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