特斯拉2月份销量暴跌：Model Y、Model 3总销量同比下跌71.9%

特斯拉对电动汽车（EV）市场的掌控力正在持续减弱。

站长之家(ChinaZ.com) 3月5日 消息:根据 Electric Vehicle Council （EVC）比较新数据显示，特斯拉 Model Y 和 Model 3 的总销量相比去年 2 月暴跌了 71.9%。随着竞争加剧，加上CEO埃隆・马斯克的政治立场引发争议，这一急剧下滑引发了人们对特斯拉市场地位的担忧。

特斯拉销量大幅下滑

EVC报告显示，特斯拉在 2 月份仅售出 1592 辆电动汽车，与 2024 年同月的 5665 辆相比大幅下降。在今年的前两个月，特斯拉的销量从去年同期的 6772 辆下降至 2331 辆，降幅达 66%。

虽然特斯拉的支持者认为销量下降是由于库存短缺、以及消费者对新款 Model Y 的期待。但分析师却持有不同的观点 —— 认为是多种因素共同作用的结果，包括竞争加剧、以及马斯克两极分化的政治关联。

特斯拉在澳大利亚市场受挫

在各市场中，特斯拉在澳大利亚的销量下滑尤为明显，Model Y 的销量从 2024 年 2 月的 2072 辆降至今年的 924 辆。Model 3 的销量下降更为急剧，与去年的 3593 辆和 2023 年 2 月的 2671 辆相比，暴跌 81.4%，仅为 668 辆。

这些数据引发了民众的质疑 —— 特斯拉 Model 3 是否正在“失宠”？尤其是在诸如比亚迪之类的中国竞争对手不断涌现，并推出了更实惠、更先进的车型之后，这样的情况是否会继续下去，也备受关注。

政治争议与市场抵制

除了竞争和库存问题外，人们对马斯克政治影响力日益增长的不满似乎也推动了特斯拉销量的下滑。在欧洲，特斯拉曾一度主导电动汽车市场，但由于公众强烈反对马斯克对包括德国选择党（AfD）在内的极右翼政治人物的支持，导致了其销量正在大幅下降。英国和其他地区也出现了类似的抵制情绪。

在美国，50 多家特斯拉经销商遭遇了示威抗议；在加拿大，超过 30 万人签署了一份请愿书，敦促政府取消马斯克的公民身份。他的争议性言论，包括宣称 “加拿大不是一个真正的国家”，这也让其进一步疏远了潜在买家。

特斯拉股票面临压力

特斯拉的股票也受到了冲击，抹去了唐纳德・特朗普当选总统后取得的大部分涨幅。对特斯拉发展方向的担忧让越来越多的人呼吁特斯拉董事会“抛弃”马斯克，不过目前官方尚未采取任何行动。

值得注意的是，报道称特斯拉董事会主席罗宾・登霍姆（Robyn Denholm）在过去三个月内，出售了价值超过 1 亿美元（合约7. 2577 亿人民币）的特斯拉股票。其他高管，包括马斯克的弟弟金博尔・马斯克（Kimball Musk）和特斯拉首席财务官瓦伊巴夫·塔尼娅（Vaibhav Taneja），也在股票最近下跌之前进行了抛售。

前路

在 2025 年开局动荡的情况下，特斯拉想要重新夺回主导权，将面临着一场艰难的战斗。随着比亚迪等竞争对手不断取得进展，加之公众情绪也在发生变化，特斯拉的前路依然充满了不确定性。他们是时候该进行战略调整了 —— 产品创新、改善马斯克的公众形象以控制负面影响 —— 这样才能维持其行业巨头的地位。

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