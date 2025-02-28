“考试不及格确实令人沮丧，但这并不能决定你的能力或价值”……当ChatGPT有了“共情能力”！

OpenAI发布了其比较新AI模型GPT-4.5，它不仅增强了对话功能、提高了响应准确性，甚至还有了“共情能力”。

站长之家(ChinaZ.com) 2月28日 消息:当地时间 27 日，OpenAI官宣，将以“研究预览版”形式发布GPT-4.5，目前仅对部分开发者和ChatGPT Pro用户开放。

GPT-4. 5 是去年 5 月发布的GPT-4o的后续作品，也是OpenAI的最后一款非推理模型。而OpenAI 目前正在开发和服务 o1 和 o3 系列 —— 它们均为推理模型。

OpenAI 首席执行官 Sam Altman 于本月中旬发布的贴文中表示，GPT-4.5 模型“将是我们开发的最后一个思维链模型”。这也意味着 GPT-4.5 是一个不进行推理的模型。

OpenAI 称 GPT-4.5 是“我们迄今为止比较大、比较强大的对话模型”，并强调它“提高了识别模式、发现关联和在没有逻辑推理的情况下产生创造性见解的能力”。他还解释说，除了拥有更广的知识面外，它还被灌输了理解用户意图和情商（EQ）的能力。他补充说，这将实现像人类一样的自然对话。

OpenAI 表示 GPT-4.5 将有助于解决实际问题，例如编辑文本、或编写编程代码，预计会大幅减少AI幻觉 —— 说白了就是：胡说八道的可能性会大幅下降。

GPT-4. 5 支持上传文件或图像，并可以使用Canvas执行写作和编码任务。不过，它不支持语音模式、视频和屏幕共享等多模式功能。多模态是指通过考虑各种类型的数据（模态），例如图像、音频和视频，来学习和处理关系的人工智能模型。

事实证明，GPT-4.5 的表现优于旧版模型、甚至一些推理模型。在OpenAI自己对简单问题答案准确率的测试中，GPT-4. 5 的准确率达到了62.5%。这一数字高于之前的模型 GPT-4o（38.6%），以及推理模型 o1（47%）和 o3-mini（15%）。

AI幻觉出现的概率也降低了。 GPT-4. 5 的幻觉发生率为37.1%，低于GPT-4o（59.8%）和o3-mini（80.3%）。这也意味着AI模型给出的答案更准确了。在AI模型基准测试中，它在数学、科学等所有四个类别中也超越了GPT-4o。与o3-mini相比，它在语言和多模态性方面领先，但在科学和数学方面略有落后。

和前代模型的另一个不同之处在于，为了更好地与用户“产生共情”，它还增加了EQ能力。

在 OpenAI 提供的一个示例中，当用户输入“我因为考试不及格而遇到了困难”时，GPT-4o 会提出解决方案，并说“很遗憾听到这个消息，我想我能提供一些可能有帮助的信息。” 而GPT-4.5 的回答是：“哦，太糟糕了。考试不及格确实令人沮丧，但这并不能决定你的能力或价值。你想谈谈发生了什么吗？或者你只是需要换个节奏？不管怎样，我都会在这里。”

GPT-4.5 将率先对 ChatGPT Pro 用户开放 —— 每月费用为 200 美元。 OpenAI 表示，“（GPT-4.5）目前价格昂贵且为计算密集型任务”、“我们正在积极努力将其独特的优势 —— 包括更广的知识面、更强的直觉和更高的情商 —— 推广至所有用户。”

OpenAI 还计划在今年晚些时候发布后续版本 GPT-5，而GPT-5 将作为一个集成非推理和推理模型的模型发布。 Sam Altman表示：“（GPT-5）将是一个集成各种技术，包括o3，的模型系统”、“未来，‘o3’将不再作为独立模型提供。”

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