苹果重回“廉价市场”，更贵、更AI的iPhone 16e能扭转颓势？

本周三，苹果公司正式推出了 iPhone 16 的低价新版本 iPhone 16e，这也意味着苹果将进军经济型智能手机市场。值得一提的是，这是新款搭载苹果自研蜂窝网络调制解调器C1 的 iPhone，同时也是苹果目前在售的支持 “苹果智能”（Apple Intelligence）的较便宜的 iPhone。

据悉，iPhone 16e 售价 599 美元，提供黑白两种配色，将于 2 月 28 日上市。

在低价 iPhone 上添加 “苹果智能” 功能这一举动，对于让更多消费者使用苹果AI工具至关重要。近年来，苹果在经济型智能手机市场和AI领域都面临着来自谷歌和三星等企业日益激烈的竞争。例如，谷歌价格较低的 Pixel A 系列手机就很受欢迎，并且在过去一年里，谷歌和三星都优先为安卓设备更新了新的AI功能。

此次新品发布也标志着苹果不再“执着”于 iPhone SE。iPhone SE 是苹果在 2016 年推出的经济型 iPhone 产品线，最近一次更新是在 2022 年。根据消费者情报研究合作伙伴（Consumer Intelligence Research Partners）的数据，iPhone SE 在美国 iPhone 的市场份额中只占一小部分，截至 2024 年 12 月，其销量仅占美国 iPhone 总销量的 5%。

尽管 iPhone 16e 比 iPhone SE 更贵，但对于那些希望手机更像苹果比较新款产品的消费者来说，它可能更具吸引力。iPhone SE 是最后一款正面带有传统home键和指纹传感器的 iPhone，而自 2017 年 iPhone X 发布后，苹果就开始摒弃这一长期以来的配置。

2 月 13 日（美国时间），苹果首席执行官蒂姆・库克在社交媒体上发文为新品预热，称 2 月 19 日将有一位新的 “家庭成员” 到来。苹果公司于 2 月 19 日发布了 iPhone 16e。

苹果称，iPhone 16e 搭载的新型 5G 调制解调器是 “iPhone 有史以来能效比较高的调制解调器”。2019 年，苹果收购了陷入困境的芯片制造商英特尔的大部分智能手机调制解调器业务，五年多后，这款新调制解调器终于问世。使用自研调制解调器使苹果减少了对合作伙伴及供应商的依赖，使其在产品开发和上市时间上有了更多的控制权。

iPhone 16e 的到来，也彰显着苹果对其低价 iPhone 进行了期待已久的革新。售价 429 美元的 iPhone SE 虽然价格更低，但外观看起来像七年前的 iPhone 8，并且缺少大多数新手机都具备的功能，比如面部解锁和近乎无边框的屏幕。值得一提的是，周三新品发布后，iPhone SE 已从苹果在线商店下架。

与 iPhone SE 不同，iPhone 16e 与 iPhone 16 有很多共同之处，跟上了苹果目前的产品阵容。两款手机都配备了 6.1 英寸屏幕、面部识别（Face ID）、4800 万像素摄像头和用于设置快捷方式的操作按钮。不过，价格更低的 iPhone 16e 没有用于拍摄广角照片的专用副摄像头，也没有用于快速打开相机的相机控制按钮。

iPhone 16e 与 iPhone 16 系列的其他产品采用了相同的处理器，能够运行 “苹果智能” 功能。

“苹果智能” 此前仅在 iPhone 16 系列、2023 年的 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 以及某些 iPad 和 Mac 上可用，它是一个统称，涵盖了一些AI驱动的工具，比如能够根据提示生成表情符号和图像、总结通知、移除照片中的物体，以及将 ChatGPT 与 Siri 集成等功能。

2022 年底 ChatGPT 发布后大受欢迎，给科技行业带来了冲击，促使微软、谷歌和三星等公司将生成式人工智能融入到他们的产品中。

但在面向消费者的AI领域，苹果确确实实算得上是“后来者”。与许多科技公司一样，苹果长期以来一直使用AI技术来支持相机模式等后端功能，直到去年秋天才开始发布“苹果智能”。“苹果智能” 出现在 iPhone 16e 这样的低价设备上，无疑表明苹果公司已将AI视为其未来产品的核心部分。

科技巨头们已将生成式人工智能和聊天机器人奉为消费者使用和与技术互动方式的下一个重大变革。然而，鉴于苹果在 2025 财年Q1 的 iPhone 营收未达华尔街预期，像 “苹果智能” 这样的AI工具是否足以推动智能手机的升级换代，目前仍是个未知数。

Row 0 - Cell 0 iPhone 16e Starting price $599 Display 6.1-inch OLED (2532 x 1170) Refresh rate 60Hz Rear cameras 48MP main with 2x in-sensor zoom (f/1.6) Front camera 12MP (f/1.9) Chipset A18 Storage 128GB， 256GB， 512GB Battery life Up to 12 hours longer than iPhone SE 3 Charging USB-C， 20W wired， 15W wireless Operating system iOS 18 Water/dust resistance IP68 Size 5.78 x 2.82 x 0.31 inches Weight 5.88 ounces Colors Black， white

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