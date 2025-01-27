雷军立Flag!小米汽车剑指“公用桩充电”，百万充电桩入驻

站长之家（ChinaZ.com）1月27日 消息:昨日，小米创始人雷军发文表示，小米汽车今年的目标是成为“公用桩充电之王”。为实现这一目标，小米汽车已与
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站长之家（ChinaZ.com）1月27日 消息:昨日，小米创始人雷军发文表示，小米汽车今年的目标是成为“公用桩充电之王”。为实现这一目标，小米汽车已与
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快科技1月1日消息，在昨晚的跨年直播中，雷军提到了小米充电桩的规划。雷军表示，目前的首要任务还是把车造好，等把车造的7788了，小米将着手建设采用最新技术的充电桩。雷军透露，小米汽车早已成立充电桩团队，团队中也有人建议小米自建充电桩，不过雷军认为还是先把车造好。他指出，当前公共充电桩的数量已相对充足，且小米SU7车型已实现与超过99%的第三方充电桩兼容，这一成果基于对200多种不同型号充电桩的广泛测试。小米SU7致力于成为与公共充电桩兼容性最佳的电动汽车，通过测试7万根公共充电桩，推动改进了数百个问题，显著提升了?
小米汽车官微宣布，小米和13家行业内优质运营商达成充电补能网络合作，超102万充电桩入驻小米充电地图，助力小米SU7车主自驾回家补能无忧。小米充电服务网络将会提供102万充电桩，覆盖城市365个，覆盖88.1%高速服务区。SU7、SU7Pro均属于碳化硅400V电压平台，15分钟至快补能350km，SU7Max则采用871V高压平台，5分钟至快补能220km，15分钟至快补能510km。
今晚8点，小米CEO雷军在小米汽车工厂举办围炉”跨年直播活动。在今晚直播中，雷军表示，小米汽车今年已经交付超过13.5万台，并立下2025年第一个Flag计划明年交付目标为30万台。11月13日，小米汽车实现第10万辆整车下线，230天的时间创造了国内新车企最快下线纪录。
快科技12月30日消息，今日晚间，小米创办人雷军预告，他会在12月31日晚上8点开启一场跨年直播。雷军表示，这场直播至少持续4个半小时，今年对我来说是梦幻的一年，有太多难忘的瞬间，想跟大家聊聊。这将是一场非常轻松的直播活动，没有主题，大家可以躺在沙发上看，也可以当背景音听。雷军还表示，这场跨年直播会在小米汽车工厂里举行，大家估计还没看过跨年夜的超大型智能工厂是啥样，这次刚好带大家一起看看，顺便跟大家分享下2025年我的几个目标。另外，跨年夜到1月1日，小米汽车工厂会放一天假，工厂日夜不停、高强度运转了一年了，也
1月13日，短视频平台上，“雷军去黑河冬测”这一词条迅速登上了热榜。小米集团创始人雷军近日现身黑龙江黑河，亲自参与汽车冬季测试。但需要注意的是，用热水挑战“泼水成冰”存在烫伤风险，请勿轻易尝试。
在昨晚的跨年直播盛宴中，雷军针对网友在其评论区许愿”的现象作出回应。网友们似乎把他的评论区当成了许愿池”，好像什么东西难干，不值得信任，就会来留言让他去做这做那。雷军对此曾表示，虽然这些项目可能都有一定的市场需求，但小米作为一个科技公司，更专注于通过技术创新为用户创造价值。
极狐汽车宣布与蔚来能源达成充电互联互通合作，自即日起极狐平台将接入蔚来能源的9000根超充桩和5400根目的地充电桩。极狐App充电地图将支持全国范围内查询充电桩实时动态和扫码启停功能。已在北上广深等重点城市实现液冷超充站的示范应用，北京主城区已初步建成5公里超充服务网络。
今天，小米创办人雷军发布小米汽车工厂2月份参观计划。在2月份，小米汽车工厂从初五至初七开放5场参观，与用户一起到工厂过大年。叉车驾驶是特种作业，叉车驾驶证属于特种车辆驾驶证，要到全国市级质量监督局指定叉车训练基地报考办理。
在跨年夜的直播中，小米集团创始人雷军针对外界关于小米造车投资的讨论进行了澄清。有关小米造车仅投资100亿的说法是一种误解，实际上小米在汽车研发上的投入已经超过130亿，如果包括工厂建设和员工工资等费用，总花费接近300亿。他的话语中透露出对汽车行业的深刻理解和对小米汽车未来发展的坚定信心。
快科技1月25日消息，在最新一期的小米汽车答网友问中，小米汽车官方详细解答了有关首次召回的相关问题。针对既然是软件升级，直接通过远程OTA不就行了么，为什么要叫主动召回？”这一问题，小米汽车进行了回应。官方表示，此次OTA召回仅通过对车辆进行免费远程升级（OTA）即可完成，不需要车辆进店进行任何检查或处理。我们将通过汽车远程升级（OTA）技术，为召回范围内的标准版小米SU7车辆免费升级软件。本次OTA软件升级召回，意在进一步提升智能泊车辅助功能的可靠性。小米汽车永远把用户安全作为第一原则，虽然本次升级不需要物理更换?