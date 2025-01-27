雷军立Flag!小米汽车剑指“公用桩充电”，百万充电桩入驻

站长之家（ChinaZ.com）1月27日 消息:昨日，小米创始人雷军发文表示，小米汽车今年的目标是成为“公用桩充电之王”。为实现这一目标，小米汽车已与 13家 行业优质运营商达成充电补能网络合作，超过 102万 充电桩已入驻“小米充电地图”。

据了解，目前小米充电地图已囊括 80万以上 的直流快充桩，覆盖 365个城市 ，并覆盖 88.1% 的高速服务区 。此举意味着小米汽车在充电网络布局上迈出了重要一步，为其用户提供更加便捷、高效的充电服务。

小米汽车的合作阵容也堪称豪华，此前已与理想汽车、蔚来、小鹏等头部新能源车企达成合作，共计 6000+ 理想充电桩、 14000+ 蔚来充电桩和 9000+ 小鹏充电桩已接入小米充电地图。这一系列的合作不仅扩大了小米充电地图的覆盖范围，也体现了小米汽车在充电领域的开放合作态度。

除了充电网络布局，小米汽车的销量和技术研发也取得了显著进展。小米 SU72024年全年交付量已超过 13万台 ;累计智驾里程突破 1亿公里 ;小米汽车门店已开业 200家 ，覆盖全国 58个城市 ;研发投入超过 130亿 ，专利授权超过 1000项 。这些数据充分展示了小米汽车强大的发展势头和技术实力。

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