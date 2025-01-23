2024年高需求编程语言排行榜：Python、TypeScript领跑，AI、Web开发人才成香饽饽

站长之家(ChinaZ.com) 1月23日 消息:美国劳工统计局（BLS）的数据显示，软件工程师的需求依然强劲，并且这一趋势预计将持续。报告预测，到2031年，软件开发人员、质量保证分析师和测试人员的就业人数将增长25%，远高于所有职业的平均增长水平。

这一现象背后有多种因素驱动。疫情加速了各行业的数字化转型，越来越多的企业需要创新的软件开发专业知识，包括那些曾经被认为是非科技行业的组织。同时，现有软件系统的维护更新、以及日益猖獗的网络犯罪，都进一步推高了对软件开发人才的需求。

此外，人工智能的兴起也带来了对具备相关技能的开发人员的巨大需求，如Robert Half的薪资报告指出，技术招聘经理正在积极寻找在人工智能驱动系统、网络安全、应用程序开发和云技术方面有经验的人才。

GitHub最新的Octoverse报告显示，2024年最流行的编程语言包括Python、JavaScript、TypeScript、Java、C#、C++、PHP、Shell、C 和 Go。这些语言的流行程度反映了它们在行业内的广泛应用和开发者社区的活跃程度。

那么，在这些流行语言中，哪些能带来更高的收入呢?

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

高收入编程语言:

Python: 作为人工智能和机器学习领域的首选语言，Python的受欢迎程度在2024年增长了9.3%。美国Python开发人员的平均年薪为125，740美元，经验丰富的开发者年薪可达157，607美元。

TypeScript: 由于其与JavaScript的兼容性以及提高代码质量的能力，TypeScript需求旺盛。美国TypeScript开发人员的平均年薪为131，956美元，最高可达163，280美元。

JavaScript: 作为Web开发的核心技术，JavaScript仍然非常受欢迎。美国JavaScript开发人员的平均年薪在117，002美元至154，956美元之间。



C++: C++开发人员的薪资表现突出，平均年薪为129，571美元，经验丰富的开发者年薪可高达249，970美元。

其他语言如C#、PHP和Shell开发人员的平均年薪也相当可观。

值得注意的是，Robert Half的报告指出，高薪往往会流向那些能够帮助企业满足核心业务需求、技术水平最高的候选人。因此，不断学习和提升自身技能，掌握市场热门技术，是程序员在竞争激烈的就业市场中获得高薪的关键。

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