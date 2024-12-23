淘宝公布2024年度十大商品：黑神话悟空概念商品等入选

站长之家（ChinaZ.com）12月23日 消息:淘宝今日揭晓了2024年度十大商品榜单，这份榜单反映了过去一年中消费者的兴趣和市场趋势。其中包括了奥运期间由全红婵带火的丑鱼拖鞋、双11淘宝直播间预售的国内首张低轨道旅行太空船票、政府补贴推动热销的一级能效空调，以及现象级国产游戏大作《黑神话:悟空》的相关概念商品。

《黑神话:悟空》作为中国首款3A游戏大作，在全球年度游戏大奖TGA中获得多项提名，并最终赢得了年度最佳动作游戏和玩家之声两个奖项，实现了中国游戏史上的突破。淘宝的数据显示，自《黑神话:悟空》预告片发布以来，其在淘宝站内的搜索热度急剧上升，搜索量环比增长了1380%。从联名手柄到主题服饰，各类周边产品都受到了玩家和消费者的热烈追捧，显示了游戏IP的市场号召力和文化影响力。

2024年度十大商品榜单还包括了无边抱枕、谷子（指动漫、游戏、偶像等版权作品的周边产品，如卡牌、挂件、徽章等）、蕉绿绿植(因禁止焦虑的谐音梗受到年轻人喜爱)、不要脸防晒服、打工人立牌以及数字卡券(线上购买的家政服务、外卖券等到家业务产品)。这些商品的上榜，不仅展现了消费者的购买偏好，也反映了社会文化和生活方式的变迁。

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